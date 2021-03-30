Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 3.240.577'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 31.230 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

30 MART CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

29 MART CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

29 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 225 bin 511 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 404 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 154 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı oldu 1325 oldu.

Son 24 saatte 18 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 975 bin 108'e yükseldi.

Test sayısı 38 milyon 102 bin 747'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 240 bin 577, vefat sayısı 31 bin 230, ağır hasta sayısı 1998 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 127 milyon 637 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 793 bini, iyileşenlerin sayısı 102 milyon 818 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 30 milyon 928 bine, Brezilya'da 12 milyon 490 bine, Hindistan'da 12 milyon 38 bine ve Fransa'da 4 milyon 545 bine ulaştı.

İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 30 milyon 151 bin 287'ye ulaştığı ve yetişkin nüfusun yüzde 57'sinin aşılandığı bildirildi.

Belçika'da vaka sayısı 100 bin kişide 505'e çıkarak son iki haftada yüzde 67 artış gösterdi.

Türkiye'nin hibe ettiği 30 bin doz Sinovac aşısı Bosna Hersek'e ulaştı.

Karadağ, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, 24 bin doz AstraZeneca aşısını teslim aldı.

Facebook, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hesabını Kovid-19 salgını hakkında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle dondurdu.

Japonya'da uzmanlar, Kovid-19 ile mücadelede "yeni dalga" riskine karşı önlemlerin artırılması çağrısı yaptı.

Özbekistan, Çin'in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketi ile Çin Bilimleri Akademisince Kovid-19'a karşı ortak geliştirilen "ZF2001" aşısından 1 milyon doz teslim aldı.