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        Haberler Gündem Güncel 30 yıl hapis cezası olan kadın, polisi görünce pencereden atlayıp kaçmaya çalıştı

        30 yıl hapis cezası olan kadın, polisi görünce pencereden atlayıp kaçmaya çalıştı

        12 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 30 yaşındaki Saniye Kaşıkçı, evine gelen polisleri görünce, pencereden atlayıp kaçmaya çalıştı. Yakalanan Kaşıkçı, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 11:42 Güncelleme: 09.05.2024 - 11:42
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        Suç makinesi kadın yakalandı
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        Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kentte, 'kapı dili düşürme' yöntemiyle 12 evden hırsızlık olayına karışan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Saniye Kaşıkçı'yı yakalamak için 7 Mayıs'ta evine operasyon düzenledi.

        Tek katlı müstakil evde oturan Kaşıkçı, polisin geldiğini görünce pencereden atlayıp kaçmaya çalıştı. Yakalanan Kaşıkçı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaşıkçı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        #hırsızlık
        #Aksaray
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