31 Aralık'ta okullar tatil mi? 31 Aralık'ta okullar yarım mı, tam gün mü tatil?

Yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullar yarım gün mü, tam gün mü tatil? 1 Ocak'ta okullar tatil mi? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. Peki, okullar yılbaşında tatil mi?

Hemen belirtelim ki 31 Aralık Cuma gününü 1 Ocak Cumartesi gününe bağlayan gece yılbaşı gecesi. 31 Aralık günü herhangi bir resmi tatil kararı bulunmuyor. Bununla birlikte 1 Ocak Cumartesi günü resmi tatil anacak hafta sonu okullar normal şartlarda da kapalı olduğu için bu sene yılbaşına özel ekstra bir tatil kararı bulunmuyor

2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ!

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi (1 gün tatil)

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi (1 gün tatil)

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar (1 gün tatil)

Ramazan Bayramı: 2 Mayıs Pazartesi - 4 Mayıs Çarşamba (3 gün tatil)

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe (1 gün tatil)

Kurban Bayramı: 9 Temmuz Cumartesi - 12 Temmuz Salı (4,5 gün tatil)

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cuma (1 gün tatil)

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı (1 gün tatil)

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi (1 gün tatil)