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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

31 Aralık yarın kargolar açık mı, kapalı mı ve dağıtım yapıyor mu?

Yılbaşı heyecanını sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, 31 Aralık Cuma günü kargoların çalışma saatini araştırıyor. 31 Aralık bu yıl Cumartesi gününe denk gelirken gözler kargoların çalışma durumu ve saatine çevrildi. İşte, 31 Aralık 2022 kargoların çalışma durumu detayları...

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  • 31 Aralık yarın kargolar açık mı kapalı mı? 31 Aralık'ta kargolar dağıtım yapıyor mu ve kaça kadar?

    Yılbaşı bu yıl Pazar günü kutlanacak. Yılbaşı için sevdiklerine hediye gönderenlerin gündeminde kargoların çalışma durumu yer alıyor. Resmi tatil günlerinde okullar, bankalar, kargo firmaları, özel kurum ve kuruluşlar hizmet vermiyor. Bu sebeple "31 Aralık yarın kargolar açık mı, kapalı mı ve dağıtım yapıyor mu?" soruları gündeme geldi. İşte, 31 Aralık kargoların çalışma durumu ve çalışma saatleri...
  • 31 Aralık yarın kargolar açık mı kapalı mı? 31 Aralık'ta kargolar dağıtım yapıyor mu ve kaça kadar?

    31 ARALIK KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM YAPIYOR MU?

    31 Aralık günü resmi tatil kapsamına girmediği için kargo firmaları hizmet vermeye devam edecek. 31 Aralık'ın haftasonuna denk gelmesi nedeniyle kargoların çalışma saatlerinde kısalma yapılması bekleniyor.
  • 31 Aralık yarın kargolar açık mı kapalı mı? 31 Aralık'ta kargolar dağıtım yapıyor mu ve kaça kadar?

    YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

    Yurtiçi kargo tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

    Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişimiz devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerimizin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerimizde yapılmaktadır.
  • 31 Aralık yarın kargolar açık mı kapalı mı? 31 Aralık'ta kargolar dağıtım yapıyor mu ve kaça kadar?

    MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

    MNG kargo şubeleri hafta ,ç, saat 08:30 ile 18:00 arasında hizmet veriyor. Cumartesi günleri ise 08:30 ile 14:00 arasında hizmet verilmesi bekleniyor.
  • 31 Aralık yarın kargolar açık mı kapalı mı? 31 Aralık'ta kargolar dağıtım yapıyor mu ve kaça kadar?

    SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

    Hafta içi 08:30 - 18:00 sattleri arasında hizmet veren Sürat Kargo, Cumartesi günü 08:30 ile 14:00 arasında çalışmaya devam ederken sattler bölgelere göre değişiklik gösterebilir.
  • 31 Aralık yarın kargolar açık mı kapalı mı? 31 Aralık'ta kargolar dağıtım yapıyor mu ve kaça kadar?

    ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

    Saat 08:30'da açılan Aras Kargo şubeleri saat 18:00'e kadar hizmet veriyor. Cumartesi günleri saat 08:30'dan 13:00'e kadar hizmet veren Aras Kargo, Pazra günleri kapalıdır. 

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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