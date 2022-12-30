Yılbaşı bu yıl Pazar günü kutlanacak. Yılbaşı için sevdiklerine hediye gönderenlerin gündeminde kargoların çalışma durumu yer alıyor. Resmi tatil günlerinde okullar, bankalar, kargo firmaları, özel kurum ve kuruluşlar hizmet vermiyor. Bu sebeple "31 Aralık yarın kargolar açık mı, kapalı mı ve dağıtım yapıyor mu?" soruları gündeme geldi. İşte, 31 Aralık kargoların çalışma durumu ve çalışma saatleri...