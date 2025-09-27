32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalinde ödüller sahiplerini buldu

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine katılan sanatçılar, kırmızı halıda yürüdükten sonra alana geçti.

Sunuculuğunu Oylum Talu ve Yekta Kopan'ın yaptığı törende, bu yıl vefat eden Türk sinemasının önemli isimleri anıldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, daha sonra yaptığı açılış konuşmasında, festivalin "Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur" temasıyla yapıldığını söyledi.

Sinemanın sadece bir sanat olmadığını belirten Geçer, "Sinema, dünyanın acılarına tanıklık eder, adalet yarışına, barış hukukuna güç katar. Bu yüzden Gazze'de yaşanan insanlık dramını, ülkemizdeki orman yangınlarını görmezden gelemezdik. Sinema bu gerçekleri görünür kılar, bizi düşündürür, değiştirmeye çağırır. Ödüller yalnızca filmlere değil, emeğiyle, sözüyle, derdiyle sinemaya yön verenlere verilen bir selamdır. Yeni kuşakların cesaretle kendi hikayelerini anlatmaları için bir teşvik, bir mirastır." diye konuştu.

REKLAM Festivalin Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar da festivalin istedikleri gibi güzel geçtiğini kaydetti. Açılış konuşmalarının ardından 10 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın ödülleri sahiplerine verildi. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri En İyi Film Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Pelin Esmer Adana İzleyici Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Pelin Esmer Yılmaz Güney Ödülü: "Ev" - Orhan Eskiköy Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü: "Gündüz Apollon Gece Athena" - Emine Yıldırım En İyi Yönetmen Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Pelin Esmer En İyi Senaryo Ödülü: "Perde" - Özkan Çelik ve Cen Zeynel Kılıç En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: "Buradayım, İyiyim" - Bige Ünal ve "Perde" - Tülin Özen En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: "Uçan Köfteci" - Nazmi Kırık En İyi Müzik Ödülü: "Gündüz Apollon Gece Athena" - Barış Diri REKLAM En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Barbu Balasoiu

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Elif Taşçıoğlu Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü: "Ev" - Erhan Örs Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: "Uçan Köfteci" - Aslı Işık ve "Perde" - Duygu Karaca Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: "Perde" - Bedir Bedir Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Merve Asya Özgür Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: "Cinema Jazireh" - Mazlum Sümer Film Yönetmenleri Derneği (Film-Yön) En İyi Yönetmen Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Pelin Esmer Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Pelin Esmer Törende ayrıca Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması'nın kazananlarına da ödülleri verildi.