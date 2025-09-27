32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalinde ödüller sahiplerini buldu
32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Adana'daki kapanış gecesinde büyük ödül ve oyunculuk ödülleri açıklandı. Festival, ödüllerin açıklanmasıyla tamamlandı
Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine katılan sanatçılar, kırmızı halıda yürüdükten sonra alana geçti.
Sunuculuğunu Oylum Talu ve Yekta Kopan'ın yaptığı törende, bu yıl vefat eden Türk sinemasının önemli isimleri anıldı.
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, daha sonra yaptığı açılış konuşmasında, festivalin "Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur" temasıyla yapıldığını söyledi.
Sinemanın sadece bir sanat olmadığını belirten Geçer, "Sinema, dünyanın acılarına tanıklık eder, adalet yarışına, barış hukukuna güç katar. Bu yüzden Gazze'de yaşanan insanlık dramını, ülkemizdeki orman yangınlarını görmezden gelemezdik. Sinema bu gerçekleri görünür kılar, bizi düşündürür, değiştirmeye çağırır. Ödüller yalnızca filmlere değil, emeğiyle, sözüyle, derdiyle sinemaya yön verenlere verilen bir selamdır. Yeni kuşakların cesaretle kendi hikayelerini anlatmaları için bir teşvik, bir mirastır." diye konuştu.
Festivalin Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar da festivalin istedikleri gibi güzel geçtiğini kaydetti.
Açılış konuşmalarının ardından 10 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın ödülleri sahiplerine verildi.
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri
En İyi Film Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Pelin Esmer
Adana İzleyici Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Pelin Esmer
Yılmaz Güney Ödülü: "Ev" - Orhan Eskiköy
Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü: "Gündüz Apollon Gece Athena" - Emine Yıldırım
En İyi Yönetmen Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Pelin Esmer
En İyi Senaryo Ödülü: "Perde" - Özkan Çelik ve Cen Zeynel Kılıç
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: "Buradayım, İyiyim" - Bige Ünal ve "Perde" - Tülin Özen
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: "Uçan Köfteci" - Nazmi Kırık
En İyi Müzik Ödülü: "Gündüz Apollon Gece Athena" - Barış Diri
En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Barbu Balasoiu
En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Elif Taşçıoğlu
Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü: "Ev" - Erhan Örs
Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: "Uçan Köfteci" - Aslı Işık ve "Perde" - Duygu Karaca
Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: "Perde" - Bedir Bedir
Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Merve Asya Özgür
Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: "Cinema Jazireh" - Mazlum Sümer
Film Yönetmenleri Derneği (Film-Yön) En İyi Yönetmen Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Pelin Esmer
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Pelin Esmer
Törende ayrıca Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması'nın kazananlarına da ödülleri verildi.
Etkinliğin sonunda ödül alanlar ile ödülleri takdim edenler hatıra fotoğraf çektirdi.