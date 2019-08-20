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Peru'da 3800 yıllık duvar resmi ortaya çıktı

HABERTURK.COM

3800 yıllık olduğu düşünülen duvar resmi Perulu arkeologlar tarafından Peru'nun başkenti Lima'da ortaya çıkarıldı.

Caral Sit Alanı

3800 yıllık olduğu düşünülen duvar resmi Perulu arkeologlar tarafından Peru'nun başkenti Lima'da ortaya çıkarıldı.

Pazartesi günü ortaya çıkarılan çizimin olduğu duvar Peru'nun başkenti Lima'nın kuzeyinde yer alan Vichama bölgesinde halka açık tören alanında bulundu.

Duvara oyularak resmedilen sahnede insan benzeri karakurbağa ve temsili insanlar yer alıyor.

Caral ili Arkeoloji Bölgesi sorumlusu Dr Ruth Shady Solís, çizilen sahnenin sağanaktan sonra suyun varışını temsil ettiğine inanıyor. Dr Ruth Shady Solís, İnka medeniyetinde karakurbağalarının suyu temsil ettiğini ve resmedilen temsili insanların da sağanaktan sonra gelecek olan hayatın devamlılığını beklediğini söyledi. 

Yakınlarda bulunan bir diğer kalıntıda ise dört insan kafası ve yılanların olduğu ve insanların yılanları çevrelediği görülüyor.

Araştırmacılara göre, bulunan kalıntılar çok yüksek bir ihtimalle açlık ve kıtlık döneminde resmediliyor. 

Sit alanında çalışan bir diğer araştırmacı Tatiana Abad, Pazartesi yapılan bir konferansta oyulan duvar resimlerinin o dönemde yaşayan insanlar için bir kriz dönemini temsil ettiğini söyledi. 

Vichama alanı, günümüz Peru'sunda başkent Lima'nın yaklaşık 150 km kuzeyinde kalan Huaura bölgesinde yer alıyor.

Bölgede arkeolojik kazı çalışmaları 2007 yılında başladı. Konu hakkında uzman kişilerin raporlarına göre, bölgede yaşayan antik medeniyetin tarım ve balıkçılıkla ilgilendiği öngörülüyor.

Bölgenin Caral medeniyetinde çok önemli bir nüfus merkezi olduğu düşünülüyor ve varlığının 5000 yıl öncesine kadar gittiğine inanılıyor. 

Peru'nun Barranca ilinde yer alan Caral sit alanı, Amerika'nın en eski şehridir ve 2009 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Sit Alanı olarak koruma altındadır. 

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