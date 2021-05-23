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4 ayda 26.9 milyon dolarlık somon ihracatı

Doğu Karadeniz'den 2021'in ocak-nisan döneminde Rusya Federasyonu, Vietnam ve Japonya başta olmak üzere 10 ülkeye 26 milyon 951 bin 357 dolarlık Karadeniz somonu ihraç edildi.

4 ayda 26.9 milyon dolarlık somon ihracatı
AA

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine öre, bu yılın ocak-nisan döneminde Trabzon ve Rize'den 5 bin 528 ton Karadeniz somonu dış satımı gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz bölgesinden sadece bu iki ilden gerçekleştirilen Karadeniz somonu ihracatı, 1657 ton karşılığı 9 milyon 373 bin 305 dolar girdisi elde edilen ocak-nisan 2020'ye göre miktar bakımından yüzde 233, değer bakımından da yüzde 188 artış gösterdi.

Rusya Federasyonu, Vietnam, Japonya, Ukrayna ve Gürcistan, en fazla dış satım yapılan ülkeler olarak sıralandı.

Bu dönemde Rusya Federasyonu'na 23 milyon 338 bin 463 dolar karşılığında 4 bin 636 ton Karadeniz somonu satıldı. Bu ülkeyi 2 milyon 969 bin 351 dolarla Vietnam, 266 bin 35 dolarla da Japonya izledi.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Ukrayna, Cezayir, Kanada, ABD ve İsveç'e de Karadeniz somonu ihraç edildi.

DKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, kafeslerde yetiştirilen ve "gökkuşağı alabalığı" olarak da bilinen Karadeniz somonuna ilgilinin giderek attığını söyledi.

İlgiye bağlı olarak, Doğu Karadeniz bölgesinden yapılan Karadeniz somonu ihracatının da katlanarak arttığına dikkati çeken Kobya, ihracatın sadece Trabzon ve Rize'den yapıldığını ifade etti.

Kobya, bu yılın ocak-nisan döneminde Trabzon'dan 2 bin 620 ton karşılığında 12 milyon 207 bin 537 dolarlık Karadeniz somonu ihraç edildiğini vurgulayarak, Rize'den ise 2 bin 908 ton karşılığında 14 milyon 743 bin 820 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

10 ÜLKEYE SATILDI

Belirtilen dönemde iki ilden toplam 5 bin 528 ton Karadeniz somonu ihraç edilerek 26 milyon 951 bin 357 dolar gelir sağlandığına işaret eden Kobya, bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 233, değerde ise yüzde 188 artış yaşandığını aktardı.

Kobya, Karadeniz somonu ihracatının yüzde 85'inin Rusya Federasyonu'na yapıldığını, toplamda da 10 ülkeye dış satış gerçekleştirildiğini belirterek yurt dışı piyasalardaki ilgi sayesinde Karadeniz somonu ihracatının giderek artmasını bekledikleri kaydetti.

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