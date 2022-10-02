Oyunların düzenlendiği alanda gazetecilere açıklama yapan Kazancı, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından İznik Gölü kıyısında düzenlenen oyunlara vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Kazancı, oyunların son gününde hafif yağmurlu bir hava olmasına rağmen katılımın yüksek olduğunu vurgulayarak, "Sayılara baktığımızda bir milyona yaklaşık bir ziyaretçi akınına uğradık. Özellikle dün alanımız çok çok yoğundu. Hatta Polis Teşkilatımızdan yönlendirme konusunda yardım istedik. Bu da güzel bir sorundu ama bu bize ayrı bir gurur ve onur verdi. Onu da özellikle belirtmek isterim." diye konuştu.

Oyunların dört gününü değerlendiren Kazancı, şunları dile getirdi:

"Oyunlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla güzel bir açılışla başladı. Hemen aynı günün sabahında başlayan, özellikle üç tane ana branş spor dalında, alt kırılımlara baktığımızda on altı tane spor branşında sporcularımız kıyasıya mücadele ettiler. Bugün onların finalleri de yapıldı. İnşallah akşam ödül törenleri yapılacak ve sporcularımızı burada herhangi bir sakatlık olmadan evlerine, yurtlarına, ülkelerine yolcu edeceğiz. Onun dışında sadece diğer kültürel aktiviteler ve kültürel konular burada işlendi, ziyaretçilerimize aktarıldı, gastronomi kültürü aktarıldı. Buraya gelen vatandaşlarımız sabahın erken saatlerinden, akşamın geç saatlerine kadar, özellikle gençlerimizin burada akşamları vermiş olduğumuz konserlerle geç saatlere kadar, 23.00'lara kadar burada kaldılar. Herkes çok güzel vakit geçirdi."

5. Dünya Göçebe Oyunları Kazakistan'da olacak

Bir sonraki Dünya Göçebe Oyunları'nın nerede olacağı sorusuna Kazancı şöyle cevap verdi:

"Bakanlar düzeyinde Türk Devletleri Teşkilatında dün Bursa'da bir toplantı gerçekleştirildi. Orada karar alındı, 5. Dünya Göçebe Oyunları Kazakistan'da gerçekleşecek. Biz statüye göre bir daha böyle güzel bir organizasyonu 10 sene sonra Türkiye'de yapmayı ancak görebiliriz, yaşayabiliriz ama şunu onurla ve gururla belirtmek istiyoruz ki daha önceden yapılan üç tane organizasyonun biz üzerine kat kat koyarak geldik. Biz bile acaba 10 sene sonra bu denli bir organizasyonu nasıl yaparız diye kendi aramızda konuşmaya başladık. Yaptığımız bu organizasyon içerik, büyüklük ve başarı olarak dünyada ses getirdi. Bu da bize Türk'ün gücünü, Bursa'nın güzelliğini, İznik'in güzelliğini gösteriyor. Bununla da gurur duyuyoruz."

Dünya Göçebe Oyunları Komite Başkanvekili Abdulhadi Turus ise Türkiye'nin inci ilçelerinden biri olan İznik'te bu altyapıyı oluşturmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Bu oyunlar aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisine, kültürüne, sosyal ve kültürel alanına zenginlikler kattı. Burada yapılan oyunlara yaklaşık yüz bine yakın yabancı katıldı, sadece seyretmek için gelen, İznik'e kadar gelen, İznik'in güzelliğini gören. Dolayısıyla Türkiye'nin turizmine, Türkiye'nin ekonomisine katkı sağladı." şeklinde konuştu.

102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katıldığı ve 40'a yakın geleneksel spor dalının vatandaşlarla buluştuğu organizasyon akşam saatlerinde yapılacak kapanış programıyla sona erecek.