4 enfeksiyona karşı uyarı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

4 enfeksiyona karşı uyarı!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, en çok görülen enfeksiyonların RSV, influenza, rhinovirüs ve Covid-19 olduğunu, korunmak için maske ve hijyenin yanı sıra risk grubundakilerin hatırlatma dozlarını ihmal etmemelerini söyledi

4 enfeksiyona karşı uyarı!
4 enfeksiyona karşı uyarı!
0:00 / 0:00
AA

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kış aylarında kapalı ve kalabalık ortamlarda daha fazla zaman geçirilmesinin enfeksiyon görülme sıklığını da artırdığını vurguladı.

Acil servis başvurularında boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük, ateş, halsizlik gibi şikayetlerin ön plana çıktığını ve hastaların büyük bölümünün ayaktan tedavi, evde istirahatle bu süreci atlattığını anlatan Kayıpmaz, "Şu an hastalığa en çok sebep olan etkenler RSV, gribe yol açan influenza, rhinovirüs ve Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2 virüsü. Hastaların büyük çoğunluğu bu enfeksiyonları ayakta atlatsa da bulaştırıcı olmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

Kayıpmaz, söz konusu enfeksiyonların ileri yaşta veya kronik hastalığı olan kişiler açısından ağır hastalık riski oluşturduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hastalık belirtisi gösteren kişilerin toplu ortamlarda maske takması hastalıkların bulaşmasının önlenmesi açısından önem taşıyor. Sağlıklı bireylere de aynı şekilde kapalı, kalabalık alanlarda özellikle enfeksiyonların arttığı bu dönemlerde maske takmalarını öneriyoruz. Hastalıklardan korunmak için kapalı ortamların sık sık havalandırılması, el hijyenine dikkat edilmesi önem taşıyor. Maske, mesafe ve hijyen, sadece Covid-19 değil, diğer solunum yolu enfeksiyonları veya temasla bulaşan mikroorganizmalara karşı da koruma sağlıyor."

"ENFEKSİYONLAR BİR SÜRE DAHA ARTIŞ GÖSTEREBİLİR"

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, risk grubundaki kişilerin Covid-19'a karşı hatırlatma dozlarını ihmal etmemesi gerektiğinin altını çizerek, yerli aşı TURKOVAC'ın da güvenle tercih edilebileceğini söyledi.

Bu yıl maske kullanımının gevşemesiyle birlikte son 2 yılda görülmeyen enfeksiyonların da artış gösterdiğini belirten Kayıpmaz, "Solunum sistemi enfeksiyonlarını aralık ayının sonu ve ocak ayının ilk iki haftasında daha yoğun görüyoruz. Şu anda da kış aylarında bir süre daha artış yaşanacağını daha sonrasında ise vakaların azalacağını öngörüyoruz. Enfeksiyonlar, salgın öncesindeki yıllarla benzer şekilde artış gösteriyor" diye konuştu.

Kayıpmaz, bireysel önlemlerin yanında, hastalık belirtisi gösteren çocukların bir süre okula gönderilmemesinin diğer çocuklara bulaş olmaması açısından önem taşıdığını dile getirdi.

AİLELERE RSV UYARISI!

RSV'nin özellikle bebekler ve çok küçük çocuklar açısından tehlikeli olabileceğine de işaret eden Kayıpmaz, ailelere şu uyarılarda bulundu: "RSV çoğunlukla ayakta atlatılsa da özellikle yenidoğanlar, prematüre bebekler veya doğum sonrası mekanik ventilatör dediğimiz solunum cihazına bir süre bağlı kalmış bebekler ve bazı çocuklarda daha ağır seyredebiliyor. Küçük hava yollarının iltihabı olarak tanımlayabileceğimiz bronşit veya akciğer iltihabı olan zatürreye doğru ilerleyebiliyor hastalık. Özellikle düşmeyen inatçı ateş, kaburgaların çekildiği, karnın solunuma katıldığı şekilde solunum sıkıntısı, morarma, nefes alıp verirken 'ıslık' sesi duyulması gibi durumlara dikkat edilmesi, hastaneye başvurulması önem taşıyor."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çin, Pfizer'ın Covid-19 ilacının internetten satışına izin verdi
SAĞLIK Çin, Pfizer'ın Covid-19 ilacının internetten satışına ...
Şiddetli ve düzensiz adet dönemi yaşayanlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Bu belirtiler, hastalığın habercisi olabilir!
SAĞLIK Şiddetli ve düzensiz adet dönemi yaşayanlar dikkat! ...
Şekeri bıraktığınız zaman vücudunuzda olan değişimleri görünce, kendi isteğinizle tatlıdan uzak duracaksınız!
SAĞLIK Şekeri bıraktığınız zaman vücudunuzda olan ...
Mide yanması yaşayanlar dikkat! Bu besinler tüm mide rahatsızlıklarına son veriyor
SAĞLIK Mide yanması yaşayanlar dikkat! Bu besinler tüm mide ...
Her gün süt içerseniz vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur?
SAĞLIK Her gün süt içerseniz vücudunuzda ne gibi ...
Patatesin yanına bu meyveyi koyunca olanlara inanamayacaksınız! Patatesle ilgili daha önce neden duymadım diyeceğiniz ilginç bilgiler!
SAĞLIK Patatesin yanına bu meyveyi koyunca olanlara ...
Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! Etkisini 10 kat artıracak doğru yöntemlerle tüm hastalıklara veda edin
SAĞLIK Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! ...
Sakın çöpe dökmeyin! Tam bir antioksidan kaynağı: Bakterileri öldürüyor, bağışıklığı güçlendiriyor!
SAĞLIK Sakın çöpe dökmeyin! Tam bir antioksidan kaynağı: ...
Sürekli uyumanın altında bu hastalık yatıyor olabilir! Uyudukça uyuma isteği ardında hipersomnia yatıyor olabilir!
SAĞLIK Sürekli uyumak istemenin ardında bu hastalık yatıyor ...
Kış aylarının kabusu burun tıkanıklığını anında açıyor! Bitkisel çözümlerle rahat bir nefes alın!
SAĞLIK Kış aylarının kabusu burun tıkanıklığını anında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.