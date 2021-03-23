Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı işgücü istatistiklerini eski sisteme göre yıllık olarak açıkladı. TÜİK, düzey 2 seviyesinde işgücü istatistiklerini de yayımladı. Buna göre, 2020 yılında 62 milyon 579 bin kişi olan 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun 11 milyon 964 bini İstanbul’da yer alıyor. Türkiye genelinde çalışma çağındaki nüfusun 5’te 1’inden fazlası İstanbul’da yaşıyor.
İstanbul’daki 15 + nüfusun 6 milyon 289 bini işgücüne katıldı. Bunların 5 milyon 363 bini istihdam edilirken, 926 bin kişi işsiz kaldı. Türkiye genelindeki 4 milyon 61 bin işsizin 4’te 1’i İstanbul’da bulunuyor.
İşgücünde İstanbul’u 2 milyon 207 bin kişiyle Ankara, 1 milyon 797 bin kişiyle İzmir izledi. İşsiz sayısı Ankara’da 327 bin, İzmir’de 307 bin oldu.
4 İL İŞSİZLİKTE TÜRKİYE ORTALAMASINI ÜÇE KATLADI
Türkiye genelinde yıllık bazda işsizlik oranı yüzde 13.2 olurken, en düşük işsizlik yüzde 6.6 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop’ta kaydedildi. En düşük işsizlik oranında ikinci sırada yüzde 7.8 ile Balıkesir, Çanakkale, üçüncü sırada ise yüzde 8.0 ile Konya ve Karaman yer aldı.
Mardin, Şırnak, Batman ve Siirt yüzde 33.5 ile işsizliğin en yüksek olduğu iller olarak kayıtlara geçti. Bu illerde işsizlik oranı Türkiye ortalamasının üç katına yaklaşırken, çalışmak isteyen her 3 kişiden 1’i işsiz. En yüksek işsizlik oranında yüzde 23.6 ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari ikinci sırada, yüzde 20.1 ile de Şanlıurfa ve Diyarbakır üçüncü sırada yer aldı.
İşsizlik oranı Ankara’da yüzde 14.8, İzmir’de yüzde 17.8 olarak hesaplandı.
İŞGÜCÜNE KATILMA ORANINDA TRAKYA LİDER
İşgücüne katılma oranı geçen yıl Türkiye genelinde ortalama yüzde 49.3 olarak gerçekleşirken, en yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 55.9 ile Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde oldu. Trakya bölgesini yüzde 53.6 ile Antalya, Isparta, Burdur, yüzde 52.6 ile de İstanbul, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane’yi içeren Doğu Karadeniz illeri izledi. İşgücüne katılma oranı Ankara’da yüzde 50.3, İzmir’de yüzde 51.7 olarak hesaplandı. İşgücüne katılma oranının en düşük hesaplandığı iller ise yüzde 38.4 ile Şanlıurfa ve Diyarbakır oldu.
|İstanbul'da 926 bin kişi işsiz
|(Bin kişi)
|Yıllar
|15 ve daha yukarı yaştaki nüfus
|İşgücü
|İstihdam edilenler
|İşsiz
|İşgücüne katılma oranı
(%)
|İşsizlik oranı
(%)
|İstihdam oranı
|İşgücüne dahil olmayan nüfus
|2020 YILI
|62 579
|30 873
|26 812
|4 061
|49,3
|13,2
|42,8
|31 706
|TR10 (İstanbul)
|11 964
|6 289
|5 363
|926
|52,6
|14,7
|44,8
|5 675
|TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)
|1 456
|815
|741
|73
|55,9
|9,0
|50,9
|642
|TR22 (Balıkesir, Çanakkale)
|1 421
|678
|625
|53
|47,7
|7,8
|44,0
|743
|TR31 (İzmir)
|3 476
|1 797
|1 491
|307
|51,7
|17,1
|42,9
|1 679
|TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)
|2 494
|1 275
|1 152
|123
|51,1
|9,6
|46,2
|1 220
|TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak)
|2 422
|1 224
|1 123
|101
|50,5
|8,3
|46,4
|1 198
|TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)
|3 270
|1 610
|1 455
|155
|49,2
|9,6
|44,5
|1 660
|TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)
|3 034
|1 535
|1 347
|187
|50,6
|12,2
|44,4
|1 499
|TR51 (Ankara)
|4 390
|2 207
|1 880
|327
|50,3
|14,8
|42,8
|2 182
|TR52 (Konya, Karaman)
|1 834
|891
|820
|71
|48,6
|8,0
|44,7
|943
|TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)
|2 522
|1 351
|1 186
|165
|53,6
|12,2
|47,0
|1 171
|TR62 (Adana, Mersin)
|3 040
|1 427
|1 236
|191
|46,9
|13,4
|40,6
|1 614
|TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)
|2 400
|1 061
|899
|162
|44,2
|15,2
|37,5
|1 339
|TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir )
|1 199
|570
|502
|68
|47,6
|12,0
|41,9
|629
|TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)
|1 857
|834
|727
|106
|44,9
|12,8
|39,2
|1 024
|TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)
|824
|389
|353
|36
|47,2
|9,3
|42,8
|435
|TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)
|634
|320
|299
|21
|50,5
|6,6
|47,2
|314
|TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)
|2 188
|1 095
|1 004
|91
|50,0
|8,3
|45,9
|1 093
|TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)
|2 095
|1 102
|1 005
|97
|52,6
|8,8
|48,0
|993
|TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)
|775
|367
|329
|37
|47,3
|10,1
|42,5
|409
|TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)
|755
|333
|295
|38
|44,2
|11,4
|39,1
|421
|TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)
|1 319
|615
|550
|65
|46,6
|10,6
|41,7
|704
|TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)
|1 417
|675
|516
|160
|47,6
|23,6
|36,4
|742
|TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)
|1 898
|908
|790
|118
|47,8
|13,0
|41,6
|990
|TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)
|2 396
|921
|736
|185
|38,4
|20,1
|30,7
|1 476
|TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)
|1 497
|585
|389
|196
|39,1
|33,5
|26,0
|912
İŞ İÇİN EN ÇOK EŞ DOSTA RİCA EDİLİYOR
TÜİK, iş arama kanalına göre işsizlere ilişkin verileri de yayımladı. 2020 yılında 4 milyon 61 bin olan işsizlere, hangi kanallardan iş aradıkları soruldu. İlk sırayı 3.6 milyon kişiyle eşe dosta ricada bulunanlar aldı. Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) başvurular 1.4 milyon kişiyle ikinci sırada yer aldı. 1.3 milyon kişi gazete, dergi veya internetteki iş ilanlarına baktığını belirtirken, 1.2 milyon kişi de özel istihdam ofislerine başvurduğunu bildirdi.
|İş aradıkları kanala göre işsizler
|[15+ yaş ]
|(Bin kişi)
|Yıllar
|İşsiz
|Doğrudan işverene başvuranlar
|Eşe dosta ricada bulunanlar
|Türkiye İş Kurumu'na başvuranlar
|Özel istihdam ofislerine başvuranlar
|Gazete, dergi veya internetteki iş ilanlarına bakanlar
|Gazeteye ilan verenler veya cevaplandıranlar
|Sözlü ya da yazılı iş sınavına/mülakata girenler
|Kendi iş yerini kurmak amacıyla mekan veya araç gereç bakanlar
|Kendi iş yerini kurmak amacıyla kredi, lisans vb. araştırmalar yapanlar
|İŞKUR' dan başvurusuna cevap bekleyenler
|İş başvurusunun sonucunu bekleyenler
|Kamunun açtığı iş sınavına giripte, sonucunu bekleyenler
|Diğer
|2014
|2 853
|1 857
|2 608
|582
|447
|888
|213
|199
|59
|38
|429
|1 259
|154
|4
|2015
|3 057
|2 012
|2 812
|670
|542
|881
|205
|207
|62
|46
|480
|1 288
|132
|2
|2016
|3 330
|2 114
|3 015
|885
|709
|873
|202
|223
|76
|57
|647
|1 409
|187
|1
|2017
|3 454
|2 095
|3 122
|987
|830
|882
|179
|240
|74
|62
|733
|1 445
|207
|2
|2018
|3 537
|2 092
|3 160
|1 217
|897
|842
|154
|223
|78
|64
|891
|1 473
|192
|1
|2019
|4 469
|2 805
|4 100
|1 842
|1 289
|1 150
|186
|275
|84
|73
|1 275
|1 937
|179
|1
|2020
|4 061
|2 440
|3 609
|1 415
|1 231
|1 271
|203
|295
|166
|155
|1 062
|1 941
|208
|1
YORUMLAR