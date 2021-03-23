Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı işgücü istatistiklerini eski sisteme göre yıllık olarak açıkladı. TÜİK, düzey 2 seviyesinde işgücü istatistiklerini de yayımladı. Buna göre, 2020 yılında 62 milyon 579 bin kişi olan 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun 11 milyon 964 bini İstanbul’da yer alıyor. Türkiye genelinde çalışma çağındaki nüfusun 5’te 1’inden fazlası İstanbul’da yaşıyor.

İstanbul’daki 15 + nüfusun 6 milyon 289 bini işgücüne katıldı. Bunların 5 milyon 363 bini istihdam edilirken, 926 bin kişi işsiz kaldı. Türkiye genelindeki 4 milyon 61 bin işsizin 4’te 1’i İstanbul’da bulunuyor.

İşgücünde İstanbul’u 2 milyon 207 bin kişiyle Ankara, 1 milyon 797 bin kişiyle İzmir izledi. İşsiz sayısı Ankara’da 327 bin, İzmir’de 307 bin oldu.

4 İL İŞSİZLİKTE TÜRKİYE ORTALAMASINI ÜÇE KATLADI

Türkiye genelinde yıllık bazda işsizlik oranı yüzde 13.2 olurken, en düşük işsizlik yüzde 6.6 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop’ta kaydedildi. En düşük işsizlik oranında ikinci sırada yüzde 7.8 ile Balıkesir, Çanakkale, üçüncü sırada ise yüzde 8.0 ile Konya ve Karaman yer aldı.

Mardin, Şırnak, Batman ve Siirt yüzde 33.5 ile işsizliğin en yüksek olduğu iller olarak kayıtlara geçti. Bu illerde işsizlik oranı Türkiye ortalamasının üç katına yaklaşırken, çalışmak isteyen her 3 kişiden 1’i işsiz. En yüksek işsizlik oranında yüzde 23.6 ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari ikinci sırada, yüzde 20.1 ile de Şanlıurfa ve Diyarbakır üçüncü sırada yer aldı.

İşsizlik oranı Ankara’da yüzde 14.8, İzmir’de yüzde 17.8 olarak hesaplandı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANINDA TRAKYA LİDER

İşgücüne katılma oranı geçen yıl Türkiye genelinde ortalama yüzde 49.3 olarak gerçekleşirken, en yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 55.9 ile Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde oldu. Trakya bölgesini yüzde 53.6 ile Antalya, Isparta, Burdur, yüzde 52.6 ile de İstanbul, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane’yi içeren Doğu Karadeniz illeri izledi. İşgücüne katılma oranı Ankara’da yüzde 50.3, İzmir’de yüzde 51.7 olarak hesaplandı. İşgücüne katılma oranının en düşük hesaplandığı iller ise yüzde 38.4 ile Şanlıurfa ve Diyarbakır oldu.

İstanbul'da 926 bin kişi işsiz (Bin kişi) Yıllar 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus İşgücü İstihdam edilenler İşsiz İşgücüne katılma oranı

(%) İşsizlik oranı

(%) İstihdam oranı İşgücüne dahil olmayan nüfus 2020 YILI 62 579 30 873 26 812 4 061 49,3 13,2 42,8 31 706 TR10 (İstanbul) 11 964 6 289 5 363 926 52,6 14,7 44,8 5 675 TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 1 456 815 741 73 55,9 9,0 50,9 642 TR22 (Balıkesir, Çanakkale) 1 421 678 625 53 47,7 7,8 44,0 743 TR31 (İzmir) 3 476 1 797 1 491 307 51,7 17,1 42,9 1 679 TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) 2 494 1 275 1 152 123 51,1 9,6 46,2 1 220 TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) 2 422 1 224 1 123 101 50,5 8,3 46,4 1 198 TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) 3 270 1 610 1 455 155 49,2 9,6 44,5 1 660 TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 3 034 1 535 1 347 187 50,6 12,2 44,4 1 499 TR51 (Ankara) 4 390 2 207 1 880 327 50,3 14,8 42,8 2 182 TR52 (Konya, Karaman) 1 834 891 820 71 48,6 8,0 44,7 943 TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) 2 522 1 351 1 186 165 53,6 12,2 47,0 1 171 TR62 (Adana, Mersin) 3 040 1 427 1 236 191 46,9 13,4 40,6 1 614 TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 2 400 1 061 899 162 44,2 15,2 37,5 1 339 TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ) 1 199 570 502 68 47,6 12,0 41,9 629 TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) 1 857 834 727 106 44,9 12,8 39,2 1 024 TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) 824 389 353 36 47,2 9,3 42,8 435 TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) 634 320 299 21 50,5 6,6 47,2 314 TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 2 188 1 095 1 004 91 50,0 8,3 45,9 1 093 TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 2 095 1 102 1 005 97 52,6 8,8 48,0 993 TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) 775 367 329 37 47,3 10,1 42,5 409 TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 755 333 295 38 44,2 11,4 39,1 421 TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 1 319 615 550 65 46,6 10,6 41,7 704 TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 1 417 675 516 160 47,6 23,6 36,4 742 TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 1 898 908 790 118 47,8 13,0 41,6 990 TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) 2 396 921 736 185 38,4 20,1 30,7 1 476 TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 1 497 585 389 196 39,1 33,5 26,0 912

İŞ İÇİN EN ÇOK EŞ DOSTA RİCA EDİLİYOR

TÜİK, iş arama kanalına göre işsizlere ilişkin verileri de yayımladı. 2020 yılında 4 milyon 61 bin olan işsizlere, hangi kanallardan iş aradıkları soruldu. İlk sırayı 3.6 milyon kişiyle eşe dosta ricada bulunanlar aldı. Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) başvurular 1.4 milyon kişiyle ikinci sırada yer aldı. 1.3 milyon kişi gazete, dergi veya internetteki iş ilanlarına baktığını belirtirken, 1.2 milyon kişi de özel istihdam ofislerine başvurduğunu bildirdi.