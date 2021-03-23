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İstanbul'da 926 bin kişi işsiz

2020 yılında 4 milyon 41 bin olarak hesaplanan işsizlerin 926 bini İstanbul’da yer alıyor. Ülke genelindeki her 4 işsizden 1’i İstanbul’da yaşıyor. Ankara ve İzmir’de ise İstanbul’un üçte biri oranında işsiz bulunuyor. Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’te çalışmak isteyen her 3 kişiden 1’i işsiz. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

İstanbul'da 926 bin kişi işsiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı işgücü istatistiklerini eski sisteme göre yıllık olarak açıkladı. TÜİK, düzey 2 seviyesinde işgücü istatistiklerini de yayımladı. Buna göre, 2020 yılında 62 milyon 579 bin kişi olan 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun 11 milyon 964 bini İstanbul’da yer alıyor. Türkiye genelinde çalışma çağındaki nüfusun 5’te 1’inden fazlası İstanbul’da yaşıyor.

İstanbul’daki 15 + nüfusun 6 milyon 289 bini işgücüne katıldı. Bunların 5 milyon 363 bini istihdam edilirken, 926 bin kişi işsiz kaldı. Türkiye genelindeki 4 milyon 61 bin işsizin 4’te 1’i İstanbul’da bulunuyor.

İşgücünde İstanbul’u 2 milyon 207 bin kişiyle Ankara, 1 milyon 797 bin kişiyle İzmir izledi. İşsiz sayısı Ankara’da 327 bin, İzmir’de 307 bin oldu.

4 İL İŞSİZLİKTE TÜRKİYE ORTALAMASINI ÜÇE KATLADI

Türkiye genelinde yıllık bazda işsizlik oranı yüzde 13.2 olurken, en düşük işsizlik yüzde 6.6 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop’ta kaydedildi. En düşük işsizlik oranında ikinci sırada yüzde 7.8 ile Balıkesir, Çanakkale, üçüncü sırada ise yüzde 8.0 ile Konya ve Karaman yer aldı.

Mardin, Şırnak, Batman ve Siirt yüzde 33.5 ile işsizliğin en yüksek olduğu iller olarak kayıtlara geçti. Bu illerde işsizlik oranı Türkiye ortalamasının üç katına yaklaşırken, çalışmak isteyen her 3 kişiden 1’i işsiz. En yüksek işsizlik oranında yüzde 23.6 ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari ikinci sırada, yüzde 20.1 ile de Şanlıurfa ve Diyarbakır üçüncü sırada yer aldı.

İşsizlik oranı Ankara’da yüzde 14.8, İzmir’de yüzde 17.8 olarak hesaplandı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANINDA TRAKYA LİDER

İşgücüne katılma oranı geçen yıl Türkiye genelinde ortalama yüzde 49.3 olarak gerçekleşirken, en yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 55.9 ile Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde oldu. Trakya bölgesini yüzde 53.6 ile Antalya, Isparta, Burdur, yüzde 52.6 ile de İstanbul, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane’yi içeren Doğu Karadeniz illeri izledi. İşgücüne katılma oranı Ankara’da yüzde 50.3, İzmir’de yüzde 51.7 olarak hesaplandı. İşgücüne katılma oranının en düşük hesaplandığı iller ise yüzde 38.4 ile Şanlıurfa ve Diyarbakır oldu.

İstanbul'da 926 bin kişi işsiz
(Bin kişi)
Yıllar15 ve daha yukarı yaştaki nüfusİşgücüİstihdam edilenlerİşsizİşgücüne katılma oranı
(%)		İşsizlik oranı
(%)		İstihdam oranıİşgücüne dahil olmayan nüfus
2020 YILI62 57930 87326 8124 06149,313,242,831 706
TR10 (İstanbul)11 9646 2895 36392652,614,744,85 675
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)1 4568157417355,99,050,9642
TR22 (Balıkesir, Çanakkale)1 4216786255347,77,844,0743
TR31 (İzmir)3 4761 7971 49130751,717,142,91 679
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)2 4941 2751 15212351,19,646,21 220
TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak)2 4221 2241 12310150,58,346,41 198
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)3 2701 6101 45515549,29,644,51 660
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)3 0341 5351 34718750,612,244,41 499
TR51 (Ankara)4 3902 2071 88032750,314,842,82 182
TR52 (Konya, Karaman)1 8348918207148,68,044,7943
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)2 5221 3511 18616553,612,247,01 171
TR62 (Adana, Mersin)3 0401 4271 23619146,913,440,61 614
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)2 4001 06189916244,215,237,51 339
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir )1 1995705026847,612,041,9629
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)1 85783472710644,912,839,21 024
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)8243893533647,29,342,8435
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)6343202992150,56,647,2314
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)2 1881 0951 0049150,08,345,91 093
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)2 0951 1021 0059752,68,848,0993
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)7753673293747,310,142,5409
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)7553332953844,211,439,1421
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)1 3196155506546,610,641,7704
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)1 41767551616047,623,636,4742
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)1 89890879011847,813,041,6990
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)2 39692173618538,420,130,71 476
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)1 49758538919639,133,526,0912

İŞ İÇİN EN ÇOK EŞ DOSTA RİCA EDİLİYOR

TÜİK, iş arama kanalına göre işsizlere ilişkin verileri de yayımladı. 2020 yılında 4 milyon 61 bin olan işsizlere, hangi kanallardan iş aradıkları soruldu. İlk sırayı 3.6 milyon kişiyle eşe dosta ricada bulunanlar aldı. Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) başvurular 1.4 milyon kişiyle ikinci sırada yer aldı. 1.3 milyon kişi gazete, dergi veya internetteki iş ilanlarına baktığını belirtirken, 1.2 milyon kişi de özel istihdam ofislerine başvurduğunu bildirdi.

İş aradıkları kanala göre işsizler
[15+ yaş ](Bin kişi)
YıllarİşsizDoğrudan işverene başvuranlarEşe dosta ricada bulunanlarTürkiye İş Kurumu'na başvuranlarÖzel istihdam ofislerine başvuranlarGazete, dergi veya internetteki iş ilanlarına bakanlarGazeteye ilan verenler veya cevaplandıranlarSözlü ya da yazılı iş sınavına/mülakata girenlerKendi iş yerini kurmak amacıyla mekan veya araç gereç bakanlarKendi iş yerini kurmak amacıyla kredi, lisans vb. araştırmalar yapanlarİŞKUR' dan başvurusuna cevap bekleyenlerİş başvurusunun sonucunu bekleyenlerKamunun açtığı iş sınavına giripte, sonucunu bekleyenlerDiğer
20142 8531 8572 60858244788821319959384291 2591544
20153 0572 0122 81267054288120520762464801 2881322
20163 3302 1143 01588570987320222376576471 4091871
20173 4542 0953 12298783088217924074627331 4452072
20183 5372 0923 1601 21789784215422378648911 4731921
20194 4692 8054 1001 8421 2891 15018627584731 2751 9371791
20204 0612 4403 6091 4151 2311 2712032951661551 0621 9412081

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