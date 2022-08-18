Ofisler eve dönüşecek 0:00 / 0:00

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Yüksek kiralara karşı yeni adım geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 4 milyon metrekare arz fazlası ofisin konuta dönüştürüleceğini duyurdu. Bunun 1.5 milyon metrekaresinin İstanbul'da olduğunu kaydetti.

50 BİN YENİ KONUT

Kurum, twitter hesabından yaptığı açıklamada ''Konut-kira fiyatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz! İstanbul’da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon m² arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis, konuta dönüştürülecek! Bu, 50 bin yeni konut demek!'' yazdı. Yönetmeliğin yayımlandığını aktardı.

— Murat KURUM (@murat_kurum) August 18, 2022

Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanların İmar Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemeye göre, ticaret ve konut parsellerinde iskân almış veya inşa aşamasında olan ve ofis olarak kullanılan bağımsız bölümlerin, parseldeki toplam konut kullanımının yüzde 80’i geçmeyecek şekilde 1 Temmuz 2023 tarihine kadar konuta dönüşebilmesine imkân sağlanacak.

Böylece sadece İstanbul’daki konut ve ticaret alanlarında bulunup satılamayan veya kiralanamayan yaklaşık 1.5 milyon metrekare, Türkiye genelinde ise yaklaşık 4 milyon metrekare ofisin, talep edilmesi halinde konuta dönüşebilmesinin yolu açılmış oldu.

Yönetmelik değişikliği ile konuta dönüşmeye müsait olan ofislerden yüzde 50’sinin dönüşmesi durumunda, İstanbul’da 10 bin, Türkiye genelinde ise 40 bin yeni konut arzı oluşabilecek.