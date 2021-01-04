Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 2.241.912'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 21.488 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

4 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklanıyor...

3 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Bugün tespit edilen 1.515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10.000’in altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 218 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 149 bin 218 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 11 bin 672 kişinin daha Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 126 bin 432'ye yükseldi.

Test sayısı 24 milyon 811 bin 888'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 232 bin 35, vefat sayısı 21 bin 295, ağır hasta sayısı 3 bin 764 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 84 milyon 391 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 835 bin 574 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 84 milyon 391 bin 211'e çıkarken, virüs saptanan 59 milyon 653 bin 222 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 20 milyon 617 bin 346 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 356 bin 445 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 305 bin 788),Brezilya (7 milyon 700 bin 578),Rusya (3 milyon 186 bin 336),Fransa (2 milyon 639 bin 773),İngiltere (2 milyon 542 bin 65),Türkiye (2 milyon 220 bin 855),İtalya (2 milyon 129 bin 376),İspanya (1 milyon 936 bin 718),Almanya (1 milyon 762 bin 504),Kolombiya (1 milyon 654 bin 880),Arjantin (1 milyon 629 bin 594),Meksika (1 milyon 437 bin 185),Polonya (1 milyon 305 bin 774),İran (1 milyon 231 bin 429),Güney Afrika (1 milyon 73 bin 887),Ukrayna (1 milyon 69 bin 517) ve Peru (1 milyon 17 bin 199)."

Virüs kaynaklı can kaybı sayısının ABD'nin yanı sıra 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (195 bin 441),Hindistan (149 bin 218),Meksika (126 bin 507),İtalya (74 bin 621),İngiltere (74 bin 125),Fransa (64 bin 765),Rusya (57 bin 555),İran (55 bin 337),İspanya (50 bin 837),Kolombiya (43 bin 495),Arjantin (43 bin 319),Peru (37 bin 724),Almanya (34 bin 388),Polonya (28 bin 956),Güney Afrika (28 bin 887),Endonezya (22 bin 329),Türkiye (21 bin 93),Belçika (19 bin 581),Ukrayna (18 bin 731),Şili (16 bin 660),Romanya (15 bin 841),Kanada (15 bin 606),Ekvador (14 bin 51),Irak (12 bin 824),Çekya (11 bin 711),Hollanda (11 bin 529) ve Pakistan (10 bin 258)."