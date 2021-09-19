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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” araştırmasında Koç Topluluğu şirketleri damga vurdu. Koç Grubu, en çok ihracat gerçekleştiren 10 firma listesinde dört şirketiyle yer aldı. Holding; Ford, Arçelik, Tofaş ve Türkiye Petrol Rafineleri şirketleri ile dört ödül birden aldı.

FORD YILIN ŞAMPİYONU

Ford 2020 yılında 4 milyar 897 milyon dolar ile Türkiye genel sıralamasında en çok ihracata imza atan şirket oldu.

ARÇELİK 6'INCI

Arçelik 1 milyar 818 milyon dolarlık ihracatla 6’ncı sırada yer aldı.

Tofaş 1 milyar 520 milyon dolarlık ihracatıyla 8’inci ve Tüpraş 1 milyar 464 milyon dolarlık ihracatla 9’uncu sırada yer aldı.

Geçen yıl en çok ihracat yapan ilk 10 firmanın yetkilileri ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

2020 genel sıralamasında ilk 10 firma, unvanı ve 2020 yılı ihracatı (Dolar) 1.FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş: 4.897.527.388,22 2.TOYOTA OTOMOTİV SAN. TÜRKİYE A.Ş: 3.576.484.623,29 3.OYAK-RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş: 2.282.777.993,01 4.VESTEL TİCARET A.Ş: 2.048.752.685,50 5.KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş: 1.963.810.713,69 6.ARÇELİK A.Ş: 1.818.406.404,33 7.TGS DIŞ TİC. A.Ş: 1.521.088.892,84 8.TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB. A.Ş: 1.520.868.841,35 9.TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş: 1.464.935.894,78 10.MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş: 1.110.852.099,65

ÜÇ SEKTÖRDE LİDERLİK ÖDÜLÜ

Ford Otosan, TürkTraktör ve Tüpraş kendi sektörlerinde liderlik ödülünün de sahibi oldu.