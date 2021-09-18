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Ciner Grubu Türkiye ihracatının şampiyonlar liginde

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan 2020 yılı Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması listesinde Ciner Grubu şirketi Ciner İç ve Dış Ticaret AŞ. üst sıralarda yer aldı. Listede 20. sırada yer alan ve sektörünün 3. büyük ihracat performansını gösteren şirketin Türkiye'nin ihracatına katkısı 589,1 milyon doları buldu.

Ciner Grubu Türkiye ihracatının şampiyonlar liginde
Ciner Grubu Türkiye ihracatının şampiyonlar liginde
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HABERTURK.COM

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 28. Olağan Genel Kurulu'nu ve “2020 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni”ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirdi.

Kurulda, TİM “Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2020 Prestij Kitabı”nın tanıtımını da gerçekleştirdi ve yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Türkiye'nin en büyük ihracatçılarının yer aldığı listede Ciner Grubu şirketi Ciner İç ve Dış Ticaret AŞ. de üst sıralarda yer aldı. Şirket 589,1 milyon dolarlık ihracatıyla Türkiye'nin en büyük 20. ihracatçısı oldu. Aynı zamanda şirket, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü sıralamasında en büyük 3. ihracatçı olarak yer aldı.

İHRACATIN ŞAMPİYONLARI 1 MİLYONA YAKIN İSTİHDAM SAĞLADI

Listeye göre, ilk 1000'de yer alan şirketlerin toplam ihracatı 92,6 milyar dolar, toplam ihracattan aldıkları pay ise yüzde 54,6 oldu.

Listedeki sonuçları değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, “İstihdamın ihracatla yükseleceğini her zaman ifade ediyoruz. İlk 1000 ihracatçımızın istihdama sağladığı katkı, bu gerçeği bir kez daha gösterdi. Araştırmamızın sonuçlarına göre; ilk 1000 ihracatçımız, firma başına 1000 kişilik istihdam sağlayarak toplam 1 milyona yakın istihdam sağladı." diye konuştu.

AR-GE HARCAMASI 12 MİLYAR LİRAYI AŞTI

İlk 1000 ihracatçının 2020 yılında 12 milyar lirayı aşkın Ar-Ge harcaması gerçekleştirdiğini söyleyen Gülle “İhracat için olmazsa olmaz gerçek, Ar-Ge’dir. Ar-Ge noktasında altını özellikle çizmek istediğim husus; Ar-Ge merkezi olan firmalarımızın, diğer firmalara göre yüzde 73 oranında daha fazla ihracat gerçekleştirmeleri...” ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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