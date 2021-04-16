İkinci etap başlıyor 0:00 / 0:00

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Kadın Yönetmenler Derneği'nin organizasyonuyla hayata geçen 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali'nin ikinci etabı 22 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında yine çevrimiçi koşullarda ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Bu yıl #sığamıyoruz sloganı ile hayata geçen festivalin film programı çerçevesinde uzun metraj, kısa kurmaca ve kısa belgesel ve deneysel kategorileri olmak üzere dört dalda yarışmanın düzenlendiği ve ayrıca yarışma dışı gösterimlerin de yer aldığı ulusal seçkinin yanı sıra, Balkan sinemasının yakın dönemdeki seçkin örnekleri de izlenebilecek.

Ulusal yarışma jüri üyeleri Dr. Öğr.Üyesi Dilaver Bayındır, yönetmen Jale İncekol, yönetmen Sevinç Baloğlu, yönetmen Aysim Türkmen ve sinema yazarı Banu Bozdemir'den oluşuyor. Balkan yarışma finalistleri festivalin Kısa Film Koordinatörü Doç. Dr.Ragıp Taranç, Uluslararası Koordinatörleri, Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Merve Uygun ve Dr. Ebru Beyazıt ile Balkan Temsilcisi Nena Popović'ten oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Uzun metraj kurmaca, belgesel ve kısa metraj kurmaca olmak üzere Balkan filmleri de 3 kategoride yarışmalı bir seçki olarak seyirci ile buluşacak. Ulusal seçkide yer alan yönetmenlerle canlı yayınlarda söyleşiler düzenlenecek. Tüm film gösterimleri festivalin resmi websitesi olan https://kadinyonetmenlerfestivali.com.tr adresi üzerinden 22 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında süre ya da gösterim kısıtlaması olmadan, sadece websitesi üyeliği ile izlenmeye açık olacak.

Yönetmen söyleşilerinin yanı sıra Hira Selma Kalkan ile "Sanatla Terapi Atölyesi", WMC'nin katkılarıyla Sezen Kayhan ile "Belgesel Yapımında Fırsatlar ve Engeller Atölyesi", Zeynep Merve Uygun ile "KYF Doc Lab: Yeni Medya Belgeselleri MasterClass" ve Prof. Berrak Taranç ise 23 Nisan kapsamında çocuklar için müzik atölyesi festivalin ikinci etabındaki etkinlikler olacak. Festivalin seçkiye giremeyen yönetmenlere yönelik çevrimiçi gerçekleştirdiği "Face to Face geri bildirim etkinliği de yine Nisan ayında düzenlenecek. Ayrıca mart ayında gerçekleştirilen Gözde Yenipazarlı sanal fotoğraf sergisinden sonra, bu ay da Dr. Ebru Beyazıt'ın fotoğraf seçkisi yine festivalin websitesi üzerinden yayınlanacak. Yönetmen söyleşileri ve genel katılımcılara açık olan diğer etkinlikler festivalin Youtube hesabı üzerinden takip edilebilecek. Festivalin tüm etkinlik programı sosyal medya hesaplarından da günlük olarak paylaşılacak.

Festivalin İzmir'de fiziki olarak gerçekleştirilecek 3. Etabı; pandemi koşullarının izin verdiği ölçüde 25 - 30 Haziran 2021 arasında Seferihisar'da ödül töreni ve özel gösterimler şeklinde planlanıyor.