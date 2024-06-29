42 ilde ormanlara giriş yasaklandı
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte orman yangınlarına karşı önlem almak amacıyla yurtta 42 ilde ormanlara giriş geçici bir süre yasaklandı
Giriş: 29.06.2024 - 20:45 Güncelleme: 29.06.2024 - 20:47
Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Marmara'da 9, Ege'de 7, Akdeniz'de 9, İç Anadolu'da 8, Karadeniz'de 6, Güneydoğu Anadolu’da 2, Doğu Anadolu’da 1 ildeki ormanlara farklı tarihlerde giriş yapılamayacak.
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