Galatasaray aradığı sağ beki Fransa'da buldu!
Ziyech'in bonservisini alan, Batshuayi ile anlaşma sağlayan Galatasaray, şimdi de sağ bek transferi için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, Fransız ekibi Rennes'de forma giyen genç sağ bek ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, önceliklerinin 2, 8 ve 10 numara pozisyonları olduğunu açıklarken, sürpriz bi gelişme yaşandı.
Geçen sezon Boey'in ayrılığından sonra bir türlü çare bulunamayan sağ bek sorununu çözmek için harekete geçen Cimbom, aradığı ismi yine Fransız kulübü Rennes'de buldu.
beIN Sports'un haberine göre Galatasaray, Rennes'de forma giyen Guela Doue ile anlaşmaya çok yakın.
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcuya 4+1 ya da 5 yıllık bir sözleşme önerdiği fakat kontrat süresinin henüz netleşmediği aktarıldı.
Sarı kırmızılı takımın, 21 yaşındaki savunmacı için Rennes'e 8 milyon Euro önerdiği, Fransızların ise en az 10 milyon Euro bandında bir bonservis talebinin olduğu aktarıldı.
Taraflar arasında görüşmeler sürerken, kulüplerin ortak bir noktada buluşması ve transferin mutlu sonla noktalanması bekleniyor.