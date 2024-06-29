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        Haberler Spor Transfer Galatasaray aradığı sağ beki Fransa'da buldu! - Son dakika GS transfer haberi - Futbol Haberleri

        Galatasaray aradığı sağ beki Fransa'da buldu!

        Ziyech'in bonservisini alan, Batshuayi ile anlaşma sağlayan Galatasaray, şimdi de sağ bek transferi için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, Fransız ekibi Rennes'de forma giyen genç sağ bek ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 09:26 Güncelleme: 29.06.2024 - 09:33
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, önceliklerinin 2, 8 ve 10 numara pozisyonları olduğunu açıklarken, sürpriz bi gelişme yaşandı.

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        Geçen sezon Boey'in ayrılığından sonra bir türlü çare bulunamayan sağ bek sorununu çözmek için harekete geçen Cimbom, aradığı ismi yine Fransız kulübü Rennes'de buldu.

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        beIN Sports'un haberine göre Galatasaray, Rennes'de forma giyen Guela Doue ile anlaşmaya çok yakın.

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        Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcuya 4+1 ya da 5 yıllık bir sözleşme önerdiği fakat kontrat süresinin henüz netleşmediği aktarıldı.

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        Sarı kırmızılı takımın, 21 yaşındaki savunmacı için Rennes'e 8 milyon Euro önerdiği, Fransızların ise en az 10 milyon Euro bandında bir bonservis talebinin olduğu aktarıldı.

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        Taraflar arasında görüşmeler sürerken, kulüplerin ortak bir noktada buluşması ve transferin mutlu sonla noktalanması bekleniyor.

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        Guela Doue transferi için Doue'nin vatandaşı Wilfried Zaha ile eski Rennes futbolcusu Sacha Boey'in de devrede olduğu belirtildi.

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        Genç futbolcu bu sezon Rennes formasıyla 35 maça çıkarken, 4 asistlik performans sergiledi.

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