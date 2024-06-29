Marmaray'da yolculuk yapan iki çocuk bıçaklı kavgaya tutuştu

Marmaray’da yolculuk yapan iki çocuk arasında bilinmeyen bir sebeple kavga etti. Hakaret ve küfürlerin havada uçuştuğu kavgada bir çocuk diğerine bıçakla saldırmaya kalktı.

ARAYA BİR YOLCU GİRİP AYIRDI

Yolcuların yüreği ağzında seyrettiği kavgada araya giren bir vatandaş çocukları ayırdı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Çocukların kavgası Marmaray'da yolculuk yapan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntüler sosyal medya platformu X üzerinden İstanbul Duysun isimli hesapla paylaşıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından soruşturma başlatıldı