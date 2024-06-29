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        Haberler Gündem Marmaray'da yolculuk yapan iki çocuk bıçaklı kavgaya tutuştu - En Son Haberler

        Marmaray'da yolculuk yapan iki çocuk bıçaklı kavgaya tutuştu

        Marmaray'da çocuklar arasında bıçaklı kavga çıktı. Vatandaşlar çocukları zor ayırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 19:06 Güncelleme: 29.06.2024 - 19:26
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        Marmaray'da çocuklar arasında bıçaklı kavga
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        Marmaray’da yolculuk yapan iki çocuk arasında bilinmeyen bir sebeple kavga etti. Hakaret ve küfürlerin havada uçuştuğu kavgada bir çocuk diğerine bıçakla saldırmaya kalktı.

        ARAYA BİR YOLCU GİRİP AYIRDI

        Yolcuların yüreği ağzında seyrettiği kavgada araya giren bir vatandaş çocukları ayırdı.

        CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

        Çocukların kavgası Marmaray'da yolculuk yapan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntüler sosyal medya platformu X üzerinden İstanbul Duysun isimli hesapla paylaşıldı

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olayın ardından soruşturma başlatıldı

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        #Marmaray
        #bıçaklı kavga
        #haberler
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