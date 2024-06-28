Zaman geçtikçe, yeni teknolojiler ortaya çıktıkça kültür de değişir ve kültürdeki değişikliklere uyum sağlamak için ise insanlar eski alışkanlıklarını bir kenara bırakır. İnsanlar buna direnmeye çalışsa da bu değişim süreklidir çünkü dünyada hiçbir şey gerçekte yerinde durmaz. Ancak bu değişiklikler yeterince gerçekleştiğinde, bir zamanlar var olan şey neredeyse yabancı görünebilir. Peki, Y kuşağının eskiden kullandığı, şu an ise unutulmaya yüz tutmuş alışkanlıklar neler? İşte, detaylar...