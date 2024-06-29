Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tüyler ürperten bir olay yaşandı. Özcan A, aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla vurarak öldürdü.

VİLLADA EŞİNİ ARIYORDU İDDİASI AA'da yer alan habere göre bölgede bulunan bir villada iddiaya göre eşini arayan Özcan A, havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etti.

HAVUZ TEMİZLİĞİ YAPANI DA ÖLDÜRDÜ İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Akbaba, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

BAŞKA VİLLADA DA 2 KİŞİYİ VURDU Şüpheli Özcan A'nın başka bir villada ise isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişiyi yaraladığı, yaralıların ilçedeki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.