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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla haberleri: Villada eşini arayıp tetiğe bastı! Damat katliamı: 3 ölü! | Son dakika haberleri

        Villada eşini arayıp tetiğe bastı! Damat katliamı: 3 ölü!

        Muğla'da, kayınpederi, kayınvalidesi ile 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan şüpheli Özcan A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Kolluk kuvvetleri, bölgedeki kara yolu ve ormanlık alanda arama yapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 12:59 Güncelleme: 29.06.2024 - 13:08
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        Ormanlık alana kaçtı! Damat katliamı: 3 ölü!
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tüyler ürperten bir olay yaşandı. Özcan A, aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla vurarak öldürdü.

        VİLLADA EŞİNİ ARIYORDU İDDİASI

        AA'da yer alan habere göre bölgede bulunan bir villada iddiaya göre eşini arayan Özcan A, havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etti.

        HAVUZ TEMİZLİĞİ YAPANI DA ÖLDÜRDÜ

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Akbaba, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        BAŞKA VİLLADA DA 2 KİŞİYİ VURDU

        Şüpheli Özcan A'nın başka bir villada ise isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişiyi yaraladığı, yaralıların ilçedeki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

        ORMANLIK ALANA KAÇTI

        Olay yerine yakın bölgedeki ormanlık alana otomobilini bırakarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kolluk kuvvetleri, bölgedeki kara yolu ve ormanlık alanda arama yapıyor.

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        #Muğla
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