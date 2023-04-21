Günümüzde kullanılması yasal bir zorunluluk olan plakalar, üzerlerinde yer alan harfler ve rakamlar vasıtasıyla belirli coğrafi bölgeleri işaret etmektedirler. Türkiye’deki plaka sisteminde kullanılan 42 hangi şehrin plakası? Konya ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…
42 Plaka Numarası Hangi İlin?
Bizlere, 42 plaka kodu nereye ait diye bir soru yöneltildiğinde verilecek cevap Konya olacaktır. Osmanlı döneminde, 1922 yılına kadar bir eyalet olan Konya, cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından 1923 senesinde vilayet olmuştur.
1962 senesinde, Türkiye’deki araç sayısının artması ve karayolu ulaşımının yaygınlaşması, bu alanda bir düzenleme yapılmasını zorunlu kılmış; Türkiye Cumhuriyeti de bir yönetmelikle tüm vilayetlere birer plaka kodu ataması yapmıştır. 1’den başlayan ve 67’ye kadar devam eden bu kodlar, şehirlerin alfabetik sıralamasına göre verilmiş ve Konya da 42 plaka kodunu almıştır.
İç Anadolu Bölgesi’nin önemli şehirlerinden bir tanesi olan Konya’nın yüzölçümü 41 bin 1 kilometrekare, nüfusu ise 2 milyon 296 bin 347’dir. Şehrin bu kalabalık nüfusu, araç sayılarına yansımış ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 verisine göre, Konya’da trafiğe kayıtlı olan araçların sayısı 804 bin 798 olarak ölçülmüştür.
Konya İlçelerinin Plaka Kodları
Tüm Türkiye’de olduğu gibi, illerin plaka kodlarından sonra gelen harf ya da harf kombinasyonlarından meydana gelen kısım, Konya ilindeki araçların da hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini bizlere göstermektedir.
Konya’nın merkez ilçeleri, Akşehir ilçesi, Çumra ilçesi, Karapınar ilçesi, Beyşehir ilçesi, Ereğli ilçesi, Kulu ilçesi, Cihanbeyli ilçesi, Ilgın ilçesi, Hüyük ilçesi, Seydişehir ilçesi, Hadım ilçesi, Kadınhanı ilçesi, Sarayönü ilçesi, Yunak ilçesi, Çeltik ilçesi, Güneysınır ilçesi ve Bozkır ilçesi plaka kodları ise şu şekildedir:
Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
- 42 AB 001 - 42 AZ 999
- 42 BA 001 - 42 BZ 999
- 42 DA 001 - 42 DZ 999
- 42 EA 001 - 42 EZ 999
- 42 FA 001 - 42 FZ 999
- 42 HA 001 - 42 HZ 999
- 42 KA 001 - 42 KZ 999
- 42 LA 001 - 42 LZ 999
- 42 NA 001 - 42 NZ 999
- 42 PA 001 - 42 PZ 999
- 42 SA 001 - 42 SZ 999
- 42 TT 001 - 42 TT 999
- 42 VK 001 - 42 VL 999
- 42 VN 001 - 42 VZ 999
- 42 C 0001 - 42 C 9999
- 42 M 8001 - 42 M 8530
- 42 T 2337 - 42 T 3142
Akşehir İlçesi Plaka Kodları:
- 42 D 0001 - 42 D 9999
- 42 U 0001 - 42 U 9999
- 42 UA 001 - 42 UZ 999
Çumra İlçesi Plaka Kodları:
- 42 J 0001 - 42 J 9999
- 42 N 0001 - 42 N 9999
Karapınar İlçesi Plaka Kodları:
- 42 L 0001 - 42 L 9999
Beyşehir İlçesi Plaka Kodları:
- 42 B 0001 - 42 B 9999
- 42 BCA 01 - 42 BPZ 99
- 42 H 0001 - 42 H 9999
- 42 R 0001 - 42 R 9999
Ereğli İlçesi Plaka Kodları:
- 42 E 0001 - 42 E 9999
- 42 V 0001 - 42 V 9999
- 42 YA 0001 - 42 YZ 9999
Kulu İlçesi Plaka Kodları:
- 42 M 0001 - 42 M 8000
Cihanbeyli İlçesi Plaka Kodları:
- 42 R 0001 - 42 R 9999
Ilgın İlçesi Plaka Kodları:
- 42 P 0001 - 42 P 9999
- 42 RK 001 - 42 RR 999
Hüyük İlçesi Plaka Kodları:
- 42 TM 001 - 42 TS 999
Seydişehir İlçesi Plaka Kodları:
- 42 K 0001 - 42 K 9999
- 42 ZA 001 - 42 ZZ 999
Hadım İlçesi Plaka Kodları:
- 42 TA 001 - 42 TF 999
Kadınhanı İlçesi Plaka Kodları:
- 42 S 0001 - 42 S 9999
Sarayönü İlçesi Plaka Kodları:
- 42 Z 0001 - 42 Z 9999
Yunak İlçesi Plaka Kodları:
- 42 Y 0001 - 42 Y 9999
Çeltik İlçesi Plaka Kodları:
- 42 TU 001 - 42 TZ 999
Güneysınır İlçesi Plaka Kodları:
- 42 TG 001 - 42 TL 999
Bozkır İlçesi Plaka Kodları:
- 42 RA 001 - 42 RJ 999
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