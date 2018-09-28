Bu yıl 46'ıncısı gerçekleşecek olan Uluslararası Emmy Ödülleri adayları açıkladı. 20 ülkenin yapımlarının değerlendirildiği organizasyonda Türkiye listede 3 kategoriden aday gösterildi.

Söz dizinde yer alan Tolga Sarıtaş, En İyi Erkek Oyuncu ödüne aday gösterilirken, "İstanbullu Gelin" ve "Cesur ve Güzel" dizileri de Telenova kategorisinde ödüle aday oldu.

En İyi Erkek Oyuncu Performansı dalında Brezilya'dan Julio Andrade, Kanada'dan Billy Campbell ve Danimarka'dan Lars Mikkelsen, Sarıtaş'ın rakipleri oldu.

Türkiye'de heyecanla izlenen La Casa De Papel dizisi "drama" kategorisinde aday gösterildi.

Ödül töreninin, ABD'nin New York kentindekinde 19 Kasım’da düzenleneceği belirtildi.

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