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Ödül törenine Tolga Sarıtaş ile Tuba Büyüküstün de katıldı. "Söz" dizisindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday gösterilen Tolga Sarıtaş, yaptığı açıklamada, "Emmy International çok prestijli bir ödül. Burada özellikle Türkiye'yi temsil etmek, burada olmak çok güzel bir duygu." dedi.