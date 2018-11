1 | 9

Bu yıl 46'ncısı düzenlenen ve televizyonculuk sektöründe en prestijli ödüllerden biri kabul edilen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'taki Midtown Hilton Otel'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Danimarkalı oyuncu Lars Mikkelsen aldı. Mads Mikkelsen ile kardeş olan oyuncu, ödülü Ride Upon the Storm diziyle kazandı.