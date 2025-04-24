Bitişik binalar arasında açıklık oluştu!
İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde Avcılar, Esenler ve Bahçelievler'de bazı binalar hasar gördü. Bahçelievler ve Avcılar'da bitişik haldeki iki bina arasında da depremin ardından açıklık oluştu. Hasar alan toplam 5 bina tahliye edildi
İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Bahçelievler ve Esenler'de hasar gören 2 bina tahliye edildi.
AA'da yer alan habere göre Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 5 katlı bitişik iki bina arasında, depremin ardından açıklık oluştu.
Binanın alt katındaki zücaciye dükkanının önünde bulunan ve 1. katın balkonuna destek sağlayan demir de eğrildi. Bina sakinleri, apartmanın 2. katındaki dairede kolonların hasar gördüğünü belediyeye bildirdi.
OTELLERE YERLEŞTİRİLDİLER
İhbar üzerine olay yerine gelen Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin ilk incelemesinin ardından tedbir amaçlı binadakiler tahliye edilirken, yaklaşık 30 kişi belediye tarafından otellere yerleştirildi.
Binayla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin incelemesinin ardından karar alınacağı öğrenildi.
Bina sakinlerinden Selim Emek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ilk anında evde ailesiyle kahvaltı yapacaklarını, o anda şiddetli bir sesin geldiğini ve giriş katta oturdukları için hemen kendilerini dışarı attıklarını söyledi.
Ardından herkesin dışarı çıktığını belirten Emek, "Belediyeden ekipler geldi, binayı, çevresini kapattılar. AFAD'dan ekipler geldi, içeriden eşyalarımızı almaya çalıştık, AFAD'dan yetkililerle birlikte içeri girdik, onların eşliğinde ilaçlarımızı aldık. Sonra beklemeye başladık, şu an bir bilgilendirme yapılmadı, 'Mühendisler gelecek, kontrol yapacak.' dediler." diye konuştu.
Yetkililerin binadan karot örneği aldıktan sonra kendilerine bilgilendirme yapılacağını söylediklerini aktaran Emek, "Açıkçası ne yapacağımızı bilmiyoruz. Daha önce de binamız kentsel dönüşüme girmişti. Burası 3. evimiz, 3 kere taşındık biz. Önceki daireler de kentsel dönüşüme girmişti, mecburiyetten taşındık. Burası da şimdi kentsel dönüşüme girecek büyük ihtimal, buradan da taşınacağız, biz de maddi açıdan epey zorlandık." ifadelerini kullandı.
Binanın altındaki zücaciye dükkanının sahibi Seyfi Kocabaş ise deprem anında seslerin geldiğini ve kutuların oynadığını, dışarı çıkmadığını ancak depremin şokuyla bu durumdan etkilendiklerini belirtti.
Kocabaş, 2015'ten beri bu binada olduklarını ve binada herhangi bir sıkıntı olmadığını iddia ederek, "'Deprem esnasında çatlaklıklar oluştu.' diyorlar. Baktık, ama o çatlaklıklar daha önceydi, geldiğim zaman da vardı. Yetkililer geldi, mühendisler baktı, kontrol etti, geçici olarak şu anda kapattılar. Onay çıkıp çıkmadığını bilmiyoruz tam bilgilendirmediler bizi, birkaç gün sonra bilgilendirirler diye haber bekliyoruz." şeklinde konuştu.
KOPAN PARÇALAR YOLA DÜŞTÜ
Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1140. Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın ise üst kısmında deprem anında kopan parçalar yola düştü.
Olayda herhangi bir yaralanma olmadı, vatandaşlar binayı tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri yoldaki parçaları temizlerken, binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi.
Ekiplerce yapılacak incelemenin ardından binanın durumu hakkında karar verileceği belirtildi.
AVCILAR'DA DA 3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ
DHA'nın haberine göre de Silivri açıklarında dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'da çatlaklar tespit edilen 8 katlı bir bina ile birbirinden ayrılan 5'er katlı iki bina belediye ekiplerince tahliye edilerek mühürlendi.
Ankara'dan gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından binanın durumunun netleşeceği öğrenildi.
Silivri açıklarında dün saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'ndeki 8 katlı binanın bazı bölümlerinde dışarıdan da görülebilen çatlaklar oluştu. İhbar üzerine sevk edilen Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından riskli olduğunu belirleyerek binayı mühürledi. Yeşilkent Mahallesi'nde birbirine yapışık biri 6 ay önce zemin kayması nedeniyle yanındaki binadan ayrılan beş katlı bina ile bitişiğindeki binanın arasının daha fazla açıldı. İhbar üzerine adrese giden ekipler, zemin kayması görülen bina ile bitişiğindeki binanın tahliye edilerek mühürlenmesine karar verildi. Bu binalardan birinde oturan ve riskli gördüğü için evini daha önce boşaltan Hilmi Çimen, bunların yıktırılması gerektiğini belirterek, ilgili kurumların kendilerine yardımcı olmasını istedi.
DETAYLI İNCELEME İÇİN ANKARA'DAN EKİP SEVK EDİLDİ
Belediye ekiplerinin mühürlediği binalarda detaylı incelemenin yapılması için Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı üç kişilik ekip sabah saatlerinde Avcılar'a geldi. Binaları tek tek inceleyen ve durumları hakkında gerekli bilgileri alan ekibin vereceği raporlara göre bu binaların durumunun netleşeceği ifade edildi.