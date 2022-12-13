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5 yılda kuzey illerinde kişi başı gelir 5'te 1 eridi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre son 5 yılda Türkiye'de kişi başı gelir yüzde 10.3 azalmayla 10 bin 696 dolardan 9 bin 592 dolara gerilerken Sinop, Trabzon, Amasya, Rize ve Bartın'da gelir yüzde 20'nin üstünde düştü. Kişi başı geliri yüzde 20'den fazla düşen Karadeniz illerinin içine Şanlıurfa, Ardahan, Erzurum, Yozgat ve Diyarbakır'da girdi. Başta Artvin olmak üzere 5 yılda sadece 7 şehrin kişi başı geliri artabildi. Geliri artan illerden Artvin ve Gaziantep'in sınır illeri olması dikkat çekti.

5 yılda kuzey illerinde kişi başı gelir 5'te 1 eridi - Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin kişi başı geliri döviz kurundaki yükseliş ile birlikte dolar bazında erirken gelirin en yüksek olduğu 2013'ten bu yana yüzde 23.8 azalarak kişi başı 12 bin 582 dolardan 9 bin 592 dolara inerken 2 bin 991 dolar düşmüş oldu.

En ilginç gelişme ise son 5 yılda yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre son 5 yılda Türkiye'de kişi başı gelir yüzde 10.3 azalmayla 10 bin 696 dolardan 9 bin 592 dolara gerilerken Sinop, Trabzon, Amasya, Rize ve Bartın'da gelir yüzde 20'nin üstünde düştü. Kişi başı geliri yüzde 20'den fazla düşen Karadeniz illerinin içine Şanlıurfa, Ardahan, Erzurum, Yozgat ve Diyarbakır'da girdi.

SİNOP'TA NELER OLUYOR?

Son 5 yılda Türkiye ortalaması olan yüzde 10.3'ten daha fazla kan kaybeden şehir sayısı 46 Türkiye ortalamasından daha iyi durumdaki il sayısı ise 35 olarak belirlendi. Kişi başı geliri yüzde 25 gerileyerek 5 yılda geliri en fazla azalan Sinop ve bu şehrine yakın Trabzon'daki rakamlar şaşkınlık yarattı. Kişi başı geliri zaten 4 bin doların altında olan Şanlıurfalılar daha da fakirleşirken Van ve Diyarbakır da aynı kaderi paylaştı.

İSTANBULLU DAHA FAZLA FAKİRLEŞTİ

Başta Artvin olmak üzere 5 yılda sadece 7 şehrin kişi başı geliri artabildi. Geliri artan illerden Artvin ve Gaziantep'in sınır illeri olması dikkat çekti. Kişi başı geliri artan diğer iller Bilecik, Yalova, Çankırı, Tekirdağ ve Erzincan oldu.

Türkiye'nin dev şehirlerinden İstanbul'da kişi başı gelir yüzde 12.5 geriledi. Yani İstanbullu Türkiye'den daha çok fakirleşti. İstanbullu'nun kişi başı geliri 5 yıllık erimeye rağmen yine de Türkiye ortalamasının üstünde 15 bin 666 dolar oldu. Başkent Ankara'da gelir azalması Türkiye'ye hemen hemen paralel yüzde 10.7 olurken İzmir'de düşüş yüzde 5.8'de kaldı.

ZİRVEYE GÖRE YÜZDE 43 KAYIP

Türkiye'nin zirve yılı olan 2013'e göre bakıldığında da gelir düşüşünde Sinop yüzde 42.8 ile başı çekti. Sinop'u yüzde 42.2'lik oranla Gümüşhane ve yüzde 39.3 ile Antalya izledi. Turizm şehri Antalya'da kişi başı gelir azalışın dikkat çekti.

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