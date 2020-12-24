50 bin kişilik yılbaşı kutlaması! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Video öncelikli tümleşik iletişim platformu Zoom Video Communications, dünyanın en büyük gökdeleni Burj Khalifa’nın mimarı Emaar ile dikkat çekici bir yılbaşı partisi için iş birliğine imza attı.

Emaar’ın Downtown Dubai’de gerçekleştireceği yeni yıl kutlamaları, küresel ölçekte gerçekleştirilecek bir Zoom video görüşmesiyle canlı yayınlanacak. Görüşmeye davet edilecek dünyanın dört bir yanından 50 bini aşkın kişi, 2021’e Zoom üzerinden gerçekleştirilen ilk yılbaşı kutlamasında ‘merhaba’ diyecek.

TÜRKİYE SAATİ İLE 31 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 19:30’DA

Zoom üzerinden küresel olarak canlı yayınlanacak olan EMAAR NYE 2021 etkinliği, Türkiye saatiyle 19.30’da başlayacak ve Downtown Dubai’de gerçekleştirilecek harika havai fişek ile ışık gösterilerine sahne olacak.

31 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek olan canlı çevrimiçi etkinliğe katılmak için Zoom üzerinden kayıt yaptırmak gerekiyor.

Zoom’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Salgın esnasında kullanıcıların hayatını kolaylaştıran çözümleriyle başarılı bir yılı geride bırakan Zoom, kullanıcılarına normallik, birlik, beraberlik ve mutluluk hissi sağlama görevi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Emaar iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlik, tüm dünyadaki insanlara yeni yılı umutla birlikte karşılama imkânı tanıyacak” denildi.

“2021 YILI İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ”

Zoom Uluslararası Pazarlardan Sorumlu Başkanı Abe Smith ise Emaar ile birlikte gerçekleştirdikleri etkinlik hakkında, şunları söyledi:

“2020 yılında dünyanın dört bir yanından firmaların, okulların ve ailelerin Covid-19 salgını esnasında bağlantıda kalmalarına yardım etme şansı yakaladık. Umut ve beraberlik hissi getirmesini temenni ettiğimiz 2021 yılını karşılamak için sabırsızlanıyoruz.”