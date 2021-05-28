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50 yaş üstü aşı tarihi belli oldu! BAKAN KOCA AÇIKLADI: 50 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor?

50 yaş üstü aşı randevusu açıldı mı? Sorusu merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 50 yaş üstü aşılama tarihini duyurdu. İşte 50 yaş üstü aşı tarihi...

50 yaş üstü aşı tarihi belli oldu! BAKAN KOCA AÇIKLADI: 50 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca 50 yaş üstünün aşılanacağı tarihi de açıkladı. İşte 50 yaş üstü aşılama tarihi...

50 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Korona virüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak." dedi.

"Nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına aldık." diyen Koca, "Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doz aşı daha ülkemize ulaşacak." ifadesini kullandı.

AŞILAMA NE ZAMAN BİTECEK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Korona virüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Koca şunları söyledi;

Bizim Haziran sonuna kadar elimizde yoğun bir aşının olacağını söyleyebilirim. En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi, 30 milyon aşıyla bunu 30-35 yaşına düşürebileceğimizi ifade etmek istiyorum. 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi ama bunun 30-35 yaşıyla ilgili bu son 30 milyon rakamıyla bunu söyleyebileceğimi ifade ediyorum. Aşıyı çeşitlendirmek için Ağustos ayından beri yoğun bir gayret içindeyiz. En geç haziran sonu olmak üzere, vatandaşımızı aşılayabileceğimizi söyleyebilirim. Onun için Ramazan ayını yakın teması azaltan biraz daha tedbirlere özen göstererek bu dönemi geçirirsek, aşıya erişim için çok uzun bir zaman olmadığını ifade etmek istiyorum.

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