500 bin tablet için görüşmeler başladı 0:00 / 0:00

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Devlet Malzeme Ofisi ile Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 9 Ekim’de, "Tablet Bilgisayar Alımı Protokolü" imzaladı. Ofis, tablet alımı için ihale sürecini resmen başlattı. DMO, üretici ya da tedarikçi şirketlerle Ankara’da yüz yüze görüşmeler yapıyor. Ofis’in, bu büyüklükte satın alma işleminde özellikle “yerli” üretim yapan şirketlere ağırlık vermek istediği ifade ediliyor.

500 BİN ALIM

Bu ihale kapsamında 500 bin tablet satın alınacağı belirtildi. DMO, tabletlerin 31 Aralık’ta teslim edilmesini istiyor.

Ancak, tüm dünyada koronavirüs salgını nedeniyle gerek eğitim-öğretim gerekse de iş süreçleri ağırlıklı olarak uzaktan bilgisayar ve internet destekli gerçekleştiriliyor. Bu nedenle tablet ve bilgisayara yoğun bir talep var. Salgın, doğal olarak üretimi de olumsuz etkiliyor.

Üreticiler, bu duruma işaret ederek, 2 aylık dönemde bu sayıda tabletin teslim edilmesinin zor olabileceğini belirtiyor.

HABERTÜRK’Ün görüştüğü bir şirket yetkilisi, “Ofis, çok sayıda şirketle görüşüyor. Her bir şirket, belli bir süre içinde verebileceği ürün üzerinde çalışma yapacaktır. Buna göre de teklifini sunacaktır” dedi.

Yetkili, tablet için bugün sipariş verilse ürün teslim tarihinin en erken 75 gün olduğunu söyledi. Tabletler, ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılacak