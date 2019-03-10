İzmir'in Torbalı İlçesi'nde, ailesi tarafından hastaneye götürülen Ege Avcı'nın, gözündeki şaşılık nedeniyle ameliyat olmasına karar verildi. 10 Aralık 2018 tarihinde Torbalı Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Ege'ye, anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verilince kalbi durdu, beyninde ödem oluştu.
BEYİN FELCİ OLDU
DHA'da yer alan habere göre doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Ege, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde Ege'ye anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verildiği belirlendi. Yaklaşık 2 ay tedavi gören minik Ege'ye serebral palsi (beyin felci) teşhisi konuldu. Hastanede kaldığı ilk bir ay boyunca destek cihazı yardımıyla solunum yapabilen Ege'nin nefes borusuna trakeostomi tüpü takıldı. Yaklaşık 20 gün önce taburcu edilip, Torbalı'daki evine getirilen Ege için ailesi, çocuklarının odasını mini bir sağlık ünitesine dönüştürdü.
"KUSURLARI YOK" DENİLMİŞTİ
Olayın hemen ardından İpek Yeşilçam ile baba Ünal Avcı'nın, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasından sonra, bilirkişiden rapor istendi. Savcılığın talebiyle hazırlanan bilirkişi raporunda, ameliyathanede bulunan doktor ve diğer sağlık çalışanlarının görevlerini yaptıkları, bu nedenle de kusurlarının bulunmadığı kanaatine varıldığı bildirildi.
SKANDALIN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI
Ancak bilirkişi raporuna, ailenin avukatları Emre Eyiol, Ahmet Sulak ve Eda Sulak itirazda bulundu. Avukatlar itirazlarında, anestezi sırasında kullanılan ve uzmanların incelediği drager cihazının verilerine yer verdi. Hastanın başında bulunan drager cihazının kurulması, işletilmesi ve verilerinin değerlendirmesinden sorumlu uzman kişilerin yaptığı teknik incelemede, tüm kusurların gözler önüne serildiği belirtildi.
CİHAZIN EKRANINI FARK ETMEDİLER
Buna göre, Ege'ye 21 dakika boyunca oksijen yerine azot gazı verildiği, azot oranının yüksek olduğunun cihaz ekranında yer almasına rağmen bunun görevlilerce fark edilmediği, anestezi maskesinin yüze tam oturtulmadığı, hastane yönetiminin de olayın üzerinden bir gün geçtikten sonra savcılığa bildirdiği ileri sürüldü.
"SORUMLULAR CEZALANDIRILSIN"
Ailenin avukatları, görevliler hakkında şüpheli olarak işlem yapılmasını, soruşturmanın bir an önce tamamlanmasını talep etti. Ege'nin annesi İpek Yeşilçam, başka çocukların da aynı hataların kurbanı olmaması için sorumluların cezalandırılmasını beklediklerini söyledi.
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