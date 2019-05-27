Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde her ikisi de 78 yaşında olan Zeynep-Mehmet Katan çifti evlerinin bahçesinde tüfekle öldürülmüş olarak bulundu.



DHA'nın haberine göre olay, Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Müstakil evde oturan Mehmet ve eşi Zeynep Katan'dan haber alamayan yakınları eve gitti. Kapıyı kimsenin açmaması üzere şüphelenen yakınları evin duvarından bahçeye girdiğinde Mehmet ve Zeynep çiftinin bahçede hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, yaptığı muayenede Mehmet ve Zeynep çiftinin öldüğünü belirledi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sinir krizi geçiren yakınlarını evden uzaklaştırarak olay yerinde inceleme yaptı. İddiaya göre Mehmet Katan'ın henüz belirlenemeyen nedenle 57 yıllık eşi Zeynep Katan'ın av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği öne sürüldü. Çiftin cansız bedenleri kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.