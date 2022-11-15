Vodafone Türkiye 2022-23 mali yılı ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı

Vodafone Türkiye, 2022-2023 mali yılına ait ilk yarıyıl (Nisan-Eylül 2022) sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin servis gelirleri 11.5 milyar TL olarak gerçekleşirken, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) 4.2 milyar TL’ye yükseldi.

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 25.3 milyona ulaşırken, M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 28.4 milyona çıktı.

442 MİLYONLUK ‘DİJİTAL ETKİLEŞİM’

Faturalı abone sayısını 17.6 milyona yükselten şirketin sabit genişbant abone sayısı 1.4 milyon olarak gerçekleşti. Şirketin Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17.9 milyona ulaştı. Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 442 milyona çıktı.