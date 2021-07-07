6 ayda 300 bine yakın siber saldırı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Bilişim 6 ayda Türkiye’de 288 bin 445 siber saldırı gerçekleşti - Haberler
ABONE OL

Türkiye’de yılın ilk yarısında saatte 67 siber saldırı gerçekleşti

Türkiye’de yılın ilk 6 ayında 288 bin 445 adet kötü amaçlı yazılım saldırısının gerçekleştiği belirtildi. Saatte 67 adet saldırının yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, ivmesi giderek hızlanan saldırılara karşı şirketleri ve bireysel kullanıcıları uyardı.

6 ayda Türkiye’de 288 bin 445 siber saldırı gerçekleşti - Haberler
6 ayda 300 bine yakın siber saldırı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Küresel ağ güvenliği WatchGuard, 2021’in ilk 6 ayında Türkiye’de gerçekleşen siber saldırılara yönelik verileri açıkladı. WatchGuard Tehdit Laboratuvarı tarafından elde edilen veriler, yılın ilk yarısında 288 bin 445 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı gerçekleştiğini raporlarken, ağ güvenliği saldırılarında da artış yaşandığını gösteriyor.

Kötü amaçlı yazılımların her geçen gün çeşitlenerek kurumları ve bireyleri etkisi altına aldığına dikkat çeken WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, artan saldırılara karşı şirketlerin ve bireysel kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

DAKİKADA EN AZ BİR

WatchGuard Tehdit Merkezi’ne UTM cihazı Firebox’lardan gelen verilerle hazırlanan rapora göre, 2021 yılı Ocak ve Haziran ayları arasında Türkiye’de her gün 1.611, her saat 67 ve her dakika 1 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı gerçekleşti.

Saldırıların yarısından fazlasını “Gen. Variant” kötü amaçlı yazılım türünün oluşturduğunu belirten Yusuf Evmez, geçen yılın aynı döneminde en sık rastlanılan kötü amaçlı yazılım türünün “Exploit” olduğuna dikkat çekerek, çeşitlenerek artan kötü amaçlı yazılımlara karşı şirketlerin siber güvenlik alt yapılarını güçlendirmesi gerektiğini aktardı.

YÜZDE 11’İ SIFIRINCI GÜN SALDIRISI

Yılın ilk altı ayında 288 bin 445 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı gerçekleşirken, bu saldırıların yüzde 11’ini sıfırıncı gün (zero-day) saldırıları oluşturuyor.

Artık geleneksel koruma metotlarının, bilgi sistemlerine ve hassas verilere çok büyük zarar veren bu saldırılara karşı yeterli savunma sağlayamadığını aktaran Evmez, şirketlerin bu saldırılardan korunmak için analiz yapabilen ve makine öğrenmesi gibi yeni teknolojileri kullanabilen güvenlik cihazları ve yazılımları kullanmaları gerektiğini vurguladı.

HACKER’LAR FIRSAT KOLLUYOR

Günümüzde dijitalleşmenin etkisinde birçok kurum verilerini ağlara taşısa da bu durumu değerlendirmek ve verileri elde etmek isteyen siber saldırganlar ağlara sızarak güçlü saldırılarda bulunuyor.

2021’in ilk yarısında 31 bin 613 adet ağ güvenliği saldırısı yaşandığına ve bu saldırıların büyük bir çoğunluğunun “Web Brute Force Login” olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Yusuf Evmez, ağlara girmek için şifreleri çözmeyi hedefleyen siber suçluların yılmadan saldırmaya devam ettiğini söyledi.

ŞİFRE VERİ TABANLARINA DARK WEB’TEN ERİŞİYORLAR

Türkiye’de ağ güvenliğine yönelik saldırılarda ilk sırada Brute Force saldırılarının yer aldığını ve bunun en önemli sebebinin şifre veri tabanlarına “Dark Web” üzerinden ‘hacker’ların kolay erişebilmesi olduğunu belirten WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Satış Mühendisi Alper Onarangil, bu durum karşısındaki eksikliğin en önemli nedeninin siber güvenlik önlemleri arasında bulunan şifre güvenliğinden kaynaklandığını dile getirdi.

Şirketlerin ve bireysel kullanıcıların mutlaka güvenli ve kompleks şifreler kullanması gerektiğini aktaran Onarangil, hesapları güvende tutmak isteyen şirketler ve bireysel kullanıcıların çok faktörlü kimlik doğrulamanın yanısıra, oluşabilecek veri ihlalleri sonrası hesaplarına ait bilgilerinin Dark Web üzerinde satışa sunulması halinde hızlı uyarı sistemlerini de devreye alan çözümleri kullanması gerektiğini ifade etti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kandaki oksijen değerini ölçen Oppo Band Sport Türkiye'de - Haberler
TEKNOLOJİ Uykudayken kandaki oksijeni ölçüyor
En çok karşılaşılan 9 Facebook dolandırıcılığı - Haberler
TEKNOLOJİ Yeni tuzak: Doppelgänger sendromu
TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası’nın 1. etabı tamamlandı
TEKNOLOJİ Elazığ'da TEKNOFEST coşkusu
İşte ay ay Türkiye'deki televizyon fiyatları! Haberler
TEKNOLOJİ Yeni şampiyon artık o!
İnternet tüketimi ayda 200 GB'yi buldu - Haberler
TEKNOLOJİ Aylık internet tüketimi 197 GB'yi geçti!
TikTok'taki videolar en çok bu yüzden kaldırılıyor! Haberler
TEKNOLOJİ En çok o videolar kaldırıldı!
Vodafone Simple ile taahhüt ve aşım ücretini kaldırdı - Haberler
TEKNOLOJİ Taahhüt ve aşım ücretini kaldırdı
İşte Hepsiburada'nın NASDAQ'taki ilk günü! Haberler
TEKNOLOJİ İşte Hepsiburada'nın NASDAQ'taki ilk günü
Windows 11 ne zaman çıkacak? Windows 11 özellikleri ve sistem gereksinimleri neler? Windows 11 ücretli mi...
TEKNOLOJİ Windows 11 ne zaman çıkacak, ücretli mi olacak?
Hepsiburada NASDAQ'ta! Haberler
TEKNOLOJİ Hepsiburada NASDAQ’ta...