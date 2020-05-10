65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - MALATYA

AA

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.Kentteki başka Kavaklık Parkı olmak üzere şehrin farklı noktalarındaki yeşil alanlara ilgi gösteren 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar yoğunlukla görüldü.Parktaki yaşlıların yürüyüş yapıp bisiklete bindikleri ve banklarda oturup güneşlendiği görüldü.Kavaklık Parkında yürüyüş yapan Mehmet Kemal Kızılcık (70),AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 Marttan itibaren evde olduğunu ve dışarıyı sadece evinin balkon ve penceresinden izlediğini ifade etti.Ancak pandemi nedeniyle evde olmaktan şikayetçi olmadığını ifade eden Kızılcık, "Bu tedbirler bizim sağlığımız için gerekli. O yüzden şikayetçi değiliz. Ben normalde her gün bu parkta spor yapar, arkadaşlarıma da spor yaptırırdım. Ben hem parkı hem de arkadaşlarımı çok özlemişim. Bugün yürütüş yaparken arkadaşlarımı da görme imkanı buldum. Bugünden sonra yine evde kalmaya devam edeceğiz. Toplum olarak bunu uygulamaya devam etmeliyiz." diye konuştu.- KahramanmaraşKahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.Kentin özellikle merkezindeki Trabzon Caddesinde yürüyüş yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.Yakınlarına eşlik eden kimi vatandaşlar da boş caddelerde büyüklerinin fotoğrafını çekerek bu anı ölümsüzleştirmeye çalıştı.70 yaşındaki Duran Büyükçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç saatlik iznin ardından dışarı çıkıp gezdiğini, sokakları özlediğini, ayaklarının açıldığını belirtti.85 Yaşındaki Şaziye Alpman ise bugün kendilerinin günü olduğu için gezmeye çıktıklarını, 4 saat yürüyüp sonra da eve döneceklerini belirterek, "İki aydan beri evde oturuyorduk. Kendimizi tazeledik, ayaklarımız yürümeye başladı. Allah herkese sağlık ve güzellik versin." ifadesini kullandı."Evde topal olmuştuk bugün müsade var geziyoruz." diyen 80 yaşındaki Mustafa Berkel de bu pandemi sürecinin ibretlik bir durum olduğunu, herşey için Allah'a şükretmek gerektiğini belirtti.70 yaşındaki Yüksel Şahin de cezalardan korktukları için hiç dışarı çıkamadıklarını, şimdi ise caddelerde akıp sonra eve döneceklerini, heryerin de kapalı olmasının iyi iyi olmadığını söyledi.- MalatyaMalatya'da 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan bazı kişiler, kent merkezine gelerek yürüyüş yaptı, parklarda oturarak güzel havanın tadını çıkardı.Kent merkezinde bulunan Soykan Meydanı'nda yürüyüş yapan 70 yaşındaki Mahmut Alakuş, AA muhabirine yaklaşık 2 aydır dışarı çıkmadığını anlatarak, "Çarşıdayız demek ki bu işin sonuna geldik. Allah'ın izniyle inşallah hakikat iyi olur. Yaklaşık 55 gündür içeride kaldık ama kendimiz için, kendimizi korumak için. Büyük başarı sağladık. Sağlık olarak dünyada bir taneyiz. Kaç ülkeye yardım ettik. Amerika bile yardım istedi. Böyle bir devlet bulunmaz Allah işlerini rast getirsin."