İstanbul'da operasyon: 68 ülkeye ait sahte pasaport ve kimliklerle yakalandı İstanbul'da düzenlenen operasyonda farklı ülkelere ait sahte kimlik ve pasaport yapıp göçmen kaçakçılığıyla ilgili ticari faaliyette bulunduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 68 ülkeye ait sahte pasaport ve sahte kimlik kartı ve sürücü belgeleri ele geçirildi

Anadolu Ajansı Giriş: 08.11.2023 - 16:35 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:35 facebook

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