Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 68 ülkeye ait sahte pasaport ve kimliklerle yakalandı

        İstanbul'da operasyon: 68 ülkeye ait sahte pasaport ve kimliklerle yakalandı

        İstanbul'da düzenlenen operasyonda farklı ülkelere ait sahte kimlik ve pasaport yapıp göçmen kaçakçılığıyla ilgili ticari faaliyette bulunduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 68 ülkeye ait sahte pasaport ve sahte kimlik kartı ve sürücü belgeleri ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:35 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        68 ülkeye ait sahte pasaport ve kimliklerle yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, farklı ülkelere ait sahte kimlik ve pasaport yaparak göçmen kaçakçılığıyla ilgili ticari faaliyette bulunan 1 şüpheliyi düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.

        ÜSTÜNDEN ÇOK SAYIDA SAHTE KİMLİK ÇIKTI

        Üstünde çok sayıda sahte kimlik ve sürücü belgesi bulunan şüphelinin Fatih'teki evi ile iş yerinde arama yaptı.

        SAHTE VİZE ETİKETİ DE ELE GEÇİRİLDİ

        Aramalarda 47 ülkeye ait 330 sahte pasaport, 21 ülkeye ait 230 sahte kimlik kartı ve sürücü belgesi, 10 ülkeye ait 1132 sahte vize etiketi ile 3 mor ışık cihazı ele geçirildi.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri istanbul
        #sahte pasaport
        #sahte kimlik
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        68 yaşındaki kadını tornavida ile öldürmüştü! İşte vahşetin nedeni!
        68 yaşındaki kadını tornavida ile öldürmüştü! İşte vahşetin nedeni!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarından itibaren geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarından itibaren geliyor!
        Kömürlükte cesedi parçalara ayırmıştı! Flaş ayrıntı ortaya çıktı!
        Kömürlükte cesedi parçalara ayırmıştı! Flaş ayrıntı ortaya çıktı!
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        Ali Koç, Erden Timur'un cezalandırılmasını istedi!
        Ali Koç, Erden Timur'un cezalandırılmasını istedi!
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        MS hastalarına ağrı kesici "biyonik giysi"
        MS hastalarına ağrı kesici "biyonik giysi"
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı