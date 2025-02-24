6.kattan atılan çöp, camı kırdı!

Güngören'de 6 katlı binadan atılan çöp, park halindeki hafif ticari aracın camını kırdı.

DHA'nın haberine göre yaklaşık 5 bin lira değerinde zararı olduğunu söyleyen araç sahibi şikayetçi olacağını belirtirken Çöpün aracın üstüne atıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında Akıncılar Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 katlı binadan atılan çöp park halindeki hafif ticari aracın camının üzerine düştü. Sabah işe gitmek için aracının başına gelen Necati Satın, camının kırıldığını fark etti. Çöpü hangi kattan atıldığı bilinmezken aracında yaklaşık 5 bin lira zarar olduğunu söyleyen Satın, karakola giderek şikayetçi olacağını söyledi. Çöpün aracın camına düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ"

Araç sahibi Necati Satın, "Gece 2 sıralarında aracımıza çöp attılar. Apartmandan attılar ama hangi kat olduğu belli değil. Ben de burada oturuyorum. Karakola gidip şikayetçi olacağız. Zararımız yaklaşık 5 bin lira" dedi.