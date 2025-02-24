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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri!

        Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bu akşam oynanacak. Trendyol Süper Lig'de ilk iki sırada yer alan iki ezeli rakip, 25. hafta mücadelesinde saat 20.00'de RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. 63 puanlı namağlup lider Galatasaray, derbiden galip ayrılarak aradaki puan farkını 9'a çıkarmak istiyor. 57 puanı bulunan Fenerbahçe de deplasmanda galip gelerek farkı 3'e düşürmek istiyor. Şampiyonluk yolundaki kritik derbide iki teknik adam Okan Buruk ve Jose Mourinho ise sahaya sürecekleri kadroları büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri ve dev maçla ilgili tüm detaylar...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.02.2025 - 09:55 Güncelleme: 24.02.2025 - 09:55
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        1

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki dev derbide namağlup lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. RAMS Park'ta bu akşam yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        2

        MAÇIN HAKEMİ VINCIC

        Müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic'in üstleneceği derbinin dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak.

        3

        Süper Lig'de çıktığı 23 mücadelede 20 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, yoluna namağlup devam ediyor. Ligde 63 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

        4

        Sarı-lacivertli ekip ise 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 57 puan topladı. Zirvenin en yakın takipçisi Fenerbahçe, ikinci sırada yer alıyor.

        5

        G.SARAY'DA 3, F.BAHÇE'DE 2 EKSİK

        Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde üç önemli oyuncusundan yararlanamayacak. Cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte; Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi sakatlıklarından dolayı derbide forma giyemeyecek.

        6

        Fenerbahçe'de ise sakatlıkları bulunan Diego Carlos ile İsmail Yüksek zorlu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertlilerde Oosterwolde ve Becao ise sakatlıkları sebebiyle sezonu kapatmıştı.

        7

        İLK YARIDAKİ MAÇI G.SARAY KAZANDI

        Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in ilk yarısındaki maçı 3-1 kazandı. Sezonun 6. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray; Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara'nın attığı gollerle 3 puanı aldı. Sarı-lacivertlilerin tek golünü Edin Dzeko penaltıdan kaydetti.

        8

        SON 5 DERBİDE G.SARAY ÜSTÜN

        Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 5 derbide büyük bir üstünlük kurdu. Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, son 5 lig derbisinde 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu derbilerde 9 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Galatasaray, bu süreçte 3 derbide kalesini gole kapatmayı başardı.

        9

        RAMS PARK'TAKİ SON DERBİYİ F.BAHÇE KAZANDI

        Fenerbahçe, RAMS Park'taki son müsabakada rakibini mağlup etmişti. Geçen sezonun son bölümünde oynanan karşılaşmada, sarı-lacivertli ekip 10 kişi kalmasına karşın rakibini deplasmanda 1-0 yenmeyi başarmıştı.

        10

        G.SARAY LİGDE 24 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Galatasaray, Süper Lig'de 24 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencilerinin geçen sezon 1, bu sezon da 23 müsabakada bileği bükülmedi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar ayrıca son 33 resmi maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

        11

        ÇAĞLAR VE DJIKU'DA SON KARAR TEKNİK HEYETİN

        Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ile Alexander Djiku'nun durumuna teknik heyet karar verecek. Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan iki savunmacı da takımla çalışmalara başladı. Oyuncuların son durumu ise maç saatinde belli olacak.

        12

        Galatasaray'ın muhtemel 11'i:

        13

        Muslera

        14

        Frankowski

        15

        Davinson Sanchez

        16

        Abdülkerim

        17

        Eren Elmalı

        18

        Torreira

        19

        Lemina

        20

        Sara

        21

        Sallai

        22

        Barış Alper

        23

        Osimhen

        24

        Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

        25

        İrfan Can Eğribayat

        26

        Skriniar

        27

        Yusuf Akçiçek

        28

        Amrabat (Çağlar)

        29

        Oğuz Aydın

        30

        Kostic

        31

        Fred

        32

        Szymanski

        33

        Tadic

        34

        Dzeko

        35

        En-Nesyri

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