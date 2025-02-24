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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar! - Galatasaray Haberleri

        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, golsüz berabere kaldı. İki takım şampiyonluk için kıyasıya yarıştayken, zirvedeki 6 puanlık fark değişmedi. İşte derbinin yansıması ve iki takımın kalan maçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 23:32 Güncelleme: 24.02.2025 - 23:32
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        1

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 0-0 berabere kaldı. İki takım arasındaki 6 puanlık fark değişmedi, Galatasaray liderliğini sürdürdü.

        İşte futbolcuların derbi performansı:

        2

        Fred

        3

        Mario Lemina

        4

        Davinson Sanchez

        5

        Yusuf Akçiçek

        6

        Galatasaray'ın Süper Lig'de kalan maçları!

        7

        Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kalan maçları!

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