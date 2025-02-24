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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe fırsat tepti, Galatasaray farkı korudu! - Galatasaray Haberleri

        Fenerbahçe fırsat tepti, Galatasaray farkı korudu!

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı. Bu sonucun ardından zirvedeki 6 puanlık fark değişmedi. Fenerbahçe, bu sezon derbi galibiyeti yaşayamadı. Galatasaray, Fenerbahçe karşısında ikili averaj avantajını ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 22:44 Güncelleme: 24.02.2025 - 22:44
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide konuk olduğu Galatasaray ile golsüz berabere kaldı.

        RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaya iki takım da temkinli başladı. İlk yarının neredeyse tamamı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

        Maçın ikinci yarısı da benzer şekilde başlarken, 61. dakikada 2 değişiklik yapan sarı-lacivertli ekip, sonraki 10 dakikalık bölümde rakip yarı sahada baskı kurmayı başardı. Skoru değiştirmeyi başaramayan Fenerbahçe, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

        Fenerbahçe bu sonuçla puanını 58'e, lider Galatasaray ise 64'e çıkardı.

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        DERBİ GALİBİYETİNE HASRET

        Fenerbahçe, bu sezon derbi galibiyeti yaşayamadı.

        Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilirken, Beşiktaş'a da deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

        Bu sezon 3. kez bir derbi müsabakasına çıkan Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmadan da galibiyete ulaşamadı.

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        LİGDE 10 MAÇ SONRA SKOR ÜRETEMEDİ

        Fenerbahçe, ligde 10 maç sonra gol atamadı.

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        4 OYUNCU İLK KEZ DERBİ HEYECANI YAŞADI

        Fenerbahçe'de 4 oyuncu ilk kez Galatasaray derbisi heyecanını yaşadı.

        Sarı-lacivertlilerin daha önceden kadrosunda bulunan ama ligin ilk yarısındaki müsabakada forma giyemeyen Filip Kostic ile Oğuz Aydın, ilk kez derbide görev aldı.

        Bu isimlerin yanı sıra yeni transferlerden Milan Skriniar ve Anderson Talisca da ilk kez derbide boy gösterdi.

        Öte yandan Süper Kupa'da sahaya çıkan Yusuf Akçiçek ise ligde ilk kez bir Galatasaray derbisinde forma giydi.

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        İKİLİ AVERAJ GALATASARAY'DA

        Galatasaray, Fenerbahçe karşısında ikili averaj avantajını ele geçirdi.

        Ligin ilk yarısında Kadıköy'de yapılan müsabakayı 3-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, sahasında 0-0 berabere kalarak ikili averajda üstünlüğü elde etti.

        Galatasaray, sezon sonunda puan durumunda eşitlik olması halinde rakibinin üstünde yer alacak.

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        ALTI MAÇ SONRA DÖNEN YUNUS CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

        Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, 6 resmi maçın ardından forma giydiği müsabakada cezalı duruma düştü.

        Son olarak Süper Lig'in 21. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçında sahaya çıkan Yunus, yaşadığı sakatlığın ardından Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maç kaçırdı.

        Derbinin 69. dakikasında Gabriel Sara'nın yerine oyuna giren Yunus, 6 maç sonra formasına kavuştu. Müsabakanın 90+2. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Yunus, 26. haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

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        DÖRT BERABERLİĞİN 3'Ü İÇ SAHADA

        Galatasaray, bu sezon puan kaybı yaşadığı 4 maçın 3'ünü iç sahada oynadı.

        Süper Lig'de deplasmandaki 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, derbiye kadar RAMS Park'taki 13 mücadelede ise 10 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Galatasaray, Fenerbahçe derbisinden de beraberlik alarak iç sahadaki 3. puan kaybını yaşadı.

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        LİGDE YENİLMEZLİK SERİSİ 25 MAÇ OLDU

        Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı.

        Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencilerinin geçen sezon 1, bu sezon da 24 müsabakada bileği bükülmedi.

        Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

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        OKAN BURUK, DERBİLERDE YENİLMİYOR

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 11 derbinin 9'unda kaybetmedi.

        Okan Buruk, üçüncü sezonunu geçirdiği Galatasaray'ın başında Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 11. derbisine çıktı. Buruk, söz konusu derbilerde 7 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşarken, ikinci kez berabere kaldı.

        Ligdeki 6. Fenerbahçe derbisine çıkan Okan Buruk, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de yenilgi gördü.

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        33 MAÇLIK GOL SERİSİ SONA ERDİ

        Galatasaray, 33 maçın ardından gol sevinci yaşayamadı.

        Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Ağustos 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 21 Süper Lig, 10 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında gol buldu.

        Fenerbahçe derbisinde skor üretemeyen Galatasaray'ın 33 maçlık gol atma serisi sona erdi.

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        GÜVENLİK ÖNLEMELERİ MAÇ SONUNDA DA SÜRDÜ

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü, derbi için aldığı sıkı önlemleri sonrasında da devam ettirdi.

        Müsabakanın devre arasında ve sonrasında tribünlerle saha arasında güvenlik duvarı ören emniyet güçleri, bir sorun yaşanmasına engel oldu.

        Devre arasında futbolcular ve teknik ekipleri ayrı koridorlardan içeri alan polisler, maç sonunda da uygulamayı sürdürdü. Derbinin bitiş düdüğünün ardından sahada kol kola giren emniyet güçleri, iki takım oyuncularının birbirine yaklaşmasına izin vermedi.

        Fenerbahçeli futbolcuların etrafını saran polisler, sarı-lacivertlileri sorunsuz şekilde soyunma odasına götürdü.

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