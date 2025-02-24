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        Haberler Gündem Hayvansever kadının öldüğü gecekondu yangınında itfaiye raporu açıklandı - Güncel Haberler

        Hayvansever kadının öldüğü gecekondu yangınında itfaiye raporu açıklandı

        Ankara Altındağ'da, çevresinde "Necla Teyze" olarak tanınan ve kaldığı gecekonduda geçen hafta çıkan yangın sonucu yaşamını yitiren 81 yaşındaki hayvansever Ülker Güleryüz'ün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan istenen raporda, yangının sobadan çıktığı tespiti yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 20:09 Güncelleme: 24.02.2025 - 20:23
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        Necla teyzenin itfaiye raporu açıklandı
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        Ankara'nın Altındağ ilçesinde hayvansever Ülker Güleryüz'ün (81) hayatını kaybettiği gecekondu yangına ilişkin itfaiyenin raporu savcılığa gönderildi. Raporda, yangının sobadan çıktığı belirtildi.

        Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'nde sokak köpeklerini besleyen ve çevresinde 'Necla Teyze' olarak bilinen Ülker Güleryüz'ün 'Bambam' isimli köpeği, 18 Şubat'ta belediye ekipleri tarafından alındı. Güleryüz, toplanan başıboş sokak köpekleriyle birlikte köpeğinin de götürülmesine tepki gösterdi. Ülker Güleryüz'ün, belediye görevlilerine tepki gösterdiği ve aracı durdurmaya çalışması kameraya yansıdı. Aynı akşam Güleryüz'ün oturduğu gecekonduda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, Ülker Güleryüz hayatını kaybetti. Güleryüz'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        'YANICI VE YAKICI MADDEYE RASTLANMADI'

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güleryüz'ün yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü, olay yerinden alınan örnekler üzerinden inceleme yaptı. İnceleme sonucunda herhangi bir yanıcı veya yakıcı madde tespit edilmediği belirtildi. Elektrik aksamından çıkma ihtimaline karşın kablo örnekleri de incelendi. Yangına elektrik akımının sebebiyet vermediği kaydedildi. Ayrıca başsavcılık, Ankara İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan da yangının çıkış nedenine dair inceleme yapılmasını istedi. Başkanlık tarafından yapılan incelemede yangının sobadan kaynaklandığı tespiti yapıldı. İnceleme sonucu başsavcılığa gönderilen raporda, 'Sobanın ısısı nedeniyle sobaya yakın konumda bulunan halı, kilim yorgan gibi muhtelif tekstil ürünleri veya plastik ürünlerin tutuşma sıcaklığına ulaşması nedeniyle yangının meydana geldiği' ve 'Tavana kadar bulunan giysi ve yorganlara sıçrayarak yangının büyüdüğü' kaydedildi. İtfaiye Daire Başkanlığı ayrıca, yapılan inceleme sonucunda, olay yerinde kundaklamayı işaret edecek herhangi bir yanıcı ve yakıcı maddeye rastlanmadığını bildirdi.

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        #Necla Teyze
        #Ülker Güleryüz
        #haberler
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