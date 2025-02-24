Restorandakiler rehin! Bir kişiyi silahla vurdu! Yaralıyı sağlık ekiplerine bir süre vermedi!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, elinde silahla restorana giren şüpheli, bir kişiyi vurup, içeride bulunanları rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındı. Zanlı yaralıyı, bir süre sağlık ekiplerine vermeyi reddetti
Kocaeli'nde tüyler ürperten olay, saat 12.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi.
SİLAHLA BİR KİŞİYİ YARALADI
DHA'daki habere göre elinde silahla lokantaya giren bir şüpheli, içeride bulunan bir kişiyi vurarak yaraladı.
YARALIYI SAĞLIK EKİPLERİNE BİR SÜRE VERMEDİ
Şüpheli daha sonra içeride bulunanları rehin aldı. Şüpheli, yaraladığı kişiyi sağlık ekiplerine teslim etmeyi uzun süre reddederken, içeriye kimsenin girmesine izin vermiyor.
ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ
Polis ve özel harekat ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.