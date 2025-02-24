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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Kocaeli'nde rehine krizi, bir kişiyi vurdu! Özel harekat polisi sevk edildi | Son dakika haberleri

        Restorandakiler rehin! Bir kişiyi silahla vurdu! Yaralıyı sağlık ekiplerine bir süre vermedi!

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, elinde silahla restorana giren şüpheli, bir kişiyi vurup, içeride bulunanları rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındı. Zanlı yaralıyı, bir süre sağlık ekiplerine vermeyi reddetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 13:09 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:49
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        Bir kişiyi silahla vurdu! Restorandakiler rehin!
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        Kocaeli'nde tüyler ürperten olay, saat 12.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi.

        SİLAHLA BİR KİŞİYİ YARALADI

        DHA'daki habere göre elinde silahla lokantaya giren bir şüpheli, içeride bulunan bir kişiyi vurarak yaraladı.

        YARALIYI SAĞLIK EKİPLERİNE BİR SÜRE VERMEDİ

        Şüpheli daha sonra içeride bulunanları rehin aldı. Şüpheli, yaraladığı kişiyi sağlık ekiplerine teslim etmeyi uzun süre reddederken, içeriye kimsenin girmesine izin vermiyor.

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        ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ

        Polis ve özel harekat ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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        #kocaeli
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