Restorandakiler rehin! Bir kişiyi silahla vurdu! Yaralıyı sağlık ekiplerine bir süre vermedi! Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, elinde silahla restorana giren şüpheli, bir kişiyi vurup, içeride bulunanları rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındı. Zanlı yaralıyı, bir süre sağlık ekiplerine vermeyi reddetti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.02.2025 - 13:09 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:49 facebook

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