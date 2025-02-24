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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Starbucks dünya genelinde 1100 çalışanı işten çıkaracak - İş-Yaşam Haberleri

        Starbucks dünya genelinde 1100 çalışanı işten çıkaracak

        Starbucks, dünya genelindeki kurumsal ekibinden 1100 çalışanı işten çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketin mağazalarındaki baristaların işten çıkarmalara dahil olmadığı ifade edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 17:09 Güncelleme: 24.02.2025 - 17:17
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        Starbucks dünya genelinde 1100 çalışanı işten çıkaracak
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        Starbucks, yeni Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Brian Niccol'ün operasyonları düzene koymasının ardından küresel çapta 1100 kurumsal şirket çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.

        Reuters'ın haberine göre Pazartesi günü çalışanlara gönderilen bir mektupta Niccol, şirketin Salı günü gün ortasına kadar işten çıkarılacak çalışanları bilgilendireceğini söyledi. Niccol konuya ilişkin mektubunda "Amacımız daha verimli çalışmak, hesap verebilirliği artırmak, karmaşıklığı azaltmak ve daha iyi entegrasyon sağlamaktır" dedi.

        Starbucks'ın dünya çapında ana şirkete bağlı 16 bin kurumsal çalışanı var, ancak bu sayıya depo personeli gibi süreçten etkilenmeyen çalışanların da dahil olduğu belirtiliyor. Öte yandan şirketin mağazalarındaki baristaların işten çıkarmalara dahil olmadığı da vurgulandı.

        Niccol Ocak ayında yaptığı açıklamada kurumsal işten çıkarmaların Mart ayı başında duyurulacağını söylemişti. Niccol açıklamasında, "Büyüklüğümüz ve yapımız; çok fazla katman, küçük ekip yöneticileri ve işi koordine etmeye odaklanan rollerle bizi yavaşlatabilir" demişti. Niccol aynı zamanda Starbucks menüsündeki ürünleri azaltma ve kalabalıkla daha iyi başa çıkabilmek için sipariş algoritmalarını denendiğini de ifade etmişti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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