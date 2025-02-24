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        Haberler Dünya Trump: Putin ile görüşmeler yapıyorum | Dış Haberler

        Donald Trump: Putin ile ciddi görüşmeler yapıyorum

        ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ciddi görüşmeler yaptığını açıklarken, Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasının yakında imzalanacağını umduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 21:06 Güncelleme: 24.02.2025 - 21:36
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        Trump: Putin ile görüşmeler yapıyorum
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        ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesiyle ilgili gündemi değerlendirdi.

        Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katılımıyla G7 Zirvesi'nde Ukrayna gündemini değerlendirdiklerini ve tüm liderlerin savaşın sona erdiğini görmeyi umduğunu belirtti.

        "ABD ile Ukrayna arasında çok yakında imzalanacağını umduğum hayati önemdeki 'Kritik Mineraller ve Nadir Topraklar Anlaşması'nın önemini vurguladım." ifadesini kullanan Trump, bu anlaşmanın ABD'ye milyarlarca dolar kazandıracağını ve Ukrayna'nın da ekonomik büyümesine katkı sağlayacağını belirtti.

        ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin maden anlaşmasını imzalamak için Washington'ı ziyaret edeceğini bildirirken "Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğim. Aslında bu hafta ya da gelecek hafta anlaşmayı imzalamak üzere gelebilir. Kendisiyle Oval Ofis'te görüşmeyi çok isterim, bu güzel olur. Şu anda anlaşma üzerinde çalışılıyor. Nihai anlaşmaya çok yakınız." ifadelerini kullanan Trump, söz konusu anlaşmanın hem ABD'ye hem de Ukrayna ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

        Trump, açıklamasında, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşın sona ermesi ve ABD ile Rusya arasında gerçekleşecek büyük Ekonomik Kalkınma süreci konusunda ciddi görüşmeler yapıyorum. Görüşmeler çok iyi ilerliyor." değerlendirmesini yaptı.

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