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        Haberler Gündem Hava Durumu DONACAĞIZ! Son dakika: Meteoroloji'den Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı! 24 Şubat Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karaniz ile İç Anadolu'nun doğusu kar yağışlı diğer bölgeler bulutlu ve parçalı bulutlu olacak. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde günbatımı ve karayel, Akdeniz'de ise poyraz etkili olacak. Hava sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeyi sürdürecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 07:40 Güncelleme: 24.02.2025 - 07:40
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        Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz (Düzce ve Bolu hariç) ile Erzincan, Ardahan ve Sivas çevreleri ile Kayseri’nin kuzey ve doğusu ve Yozgat'ın doğusunun kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan sıcaklıkların doğu ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

        Yağışların; Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgârın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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