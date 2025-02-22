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        Haberler Magazin Bensu Soral, Fenerbahçe Kulübü'ne üye oldu

        Bensu Soral, Fenerbahçe Kulübü'ne üye oldu

        Bensu Soral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Kulübü'ne üyelik başvurusu yaptığını duyurdu. Öte yandan, dev derbi öncesi Galatasaraylı ve Fenerbahçeli ünlülerin kimler olduğunu derledik

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 20:22 Güncelleme: 22.02.2025 - 20:23
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        Ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla Fenerbahçe Kulübü'ne üyelik başvurusu yaptığını duyurdu.

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        Bensu Soral, başvuru formunu doldururken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak sarı-lacivertli camiaya katıldığını gösterdi.

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        Öte yandan, Trendyol Süper Lig’in 25'inci haftasında futbolseverleri heyecanlandıran büyük derbi yaklaşıyor. Galatasaray, Rams Park’ta ezeli rakibi Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Dev karşılaşma öncesi hangi ünlü isimlerin hangi takımı tuttuğu da merak konusu oldu. İşte Galatasaraylı ve Fenerbahçeli ünlüler…

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        Fenerbahçeli ünlüler

        Afra Saraçoğlu

        5

        Cem Yılmaz

        6

        Tolgahan Sayışman

        7

        Mehmet Ali Erbil

        8

        Sibel Can

        9

        Kubilay Aka

        10

        Özge Özacar

        11

        İlker Ayrık

        12

        Sarp Akkaya

        13

        Mustafa Üstündağ

        14

        Nejat İşler

        15

        Alişan

        16

        Gökhan Özoğuz

        17

        Çağlar Çorumlu

        18

        Burcu Kara

        19

        Şefket Çoruh

        20

        Galatasaraylı ünlüler

        Şener Şen

        21

        Kenan İmirzalıoğlu

        22

        Emircan İğrek

        23

        Burcu Özberk

        24

        Devrim Özkan

        25

        İbrahim Büyükak

        26

        Şahan Gökbakar

        27

        Merve Dizdar

        28

        Pelin Karahan

        29

        Soner Sarıkabadayı

        30

        Aleyna Tilki

        31

        Berkay

        32

        Pelin Öztekin

        33

        Özgür Çevik

        34

        Muazzez Abacı

        35

        Bartu Küçükçağlayan

        36

        Anıl Altan - Pelin Akil

        37

        Doğa Rutkay Kamal - Kerimcan Kamal

        #Bensu Soral
        #fenerbahçe
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