Bensu Soral, Fenerbahçe Kulübü'ne üye oldu
Bensu Soral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Kulübü'ne üyelik başvurusu yaptığını duyurdu. Öte yandan, dev derbi öncesi Galatasaraylı ve Fenerbahçeli ünlülerin kimler olduğunu derledik
Ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla Fenerbahçe Kulübü'ne üyelik başvurusu yaptığını duyurdu.
Bensu Soral, başvuru formunu doldururken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak sarı-lacivertli camiaya katıldığını gösterdi.
Öte yandan, Trendyol Süper Lig’in 25'inci haftasında futbolseverleri heyecanlandıran büyük derbi yaklaşıyor. Galatasaray, Rams Park’ta ezeli rakibi Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Dev karşılaşma öncesi hangi ünlü isimlerin hangi takımı tuttuğu da merak konusu oldu. İşte Galatasaraylı ve Fenerbahçeli ünlüler…
Fenerbahçeli ünlüler
Afra Saraçoğlu
Cem Yılmaz
Tolgahan Sayışman
Mehmet Ali Erbil
Sibel Can
Kubilay Aka
Özge Özacar
İlker Ayrık
Sarp Akkaya
Mustafa Üstündağ
Nejat İşler
Alişan
Gökhan Özoğuz
Çağlar Çorumlu
Burcu Kara
Şefket Çoruh
Galatasaraylı ünlüler
Şener Şen
Kenan İmirzalıoğlu
Emircan İğrek
Burcu Özberk
Devrim Özkan
İbrahim Büyükak
Şahan Gökbakar
Merve Dizdar
Pelin Karahan
Soner Sarıkabadayı
Aleyna Tilki
Berkay
Pelin Öztekin
Özgür Çevik
Muazzez Abacı
Bartu Küçükçağlayan
Anıl Altan - Pelin Akil