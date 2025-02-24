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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bodrum'da trafik kazasında engelli kalan kişi, başka bir kazada öldü | Son dakika haberleri

        Bodrum'da trafik kazasında engelli kalan kişi, başka bir kazada öldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 36 yaşındaki Hasan Tabak, yolda yürürken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 6 aylıkken annesini kaybedip, 9 yaşındayken de kamyonetin çarpması sonucu engelli kalan Hasan'ın, 1 gün önce de sosyal medyada ölümle ilgili paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 07:02 Güncelleme: 24.02.2025 - 07:02
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        Trafik kazasında engelli kalan kişi, başka bir kazada öldü
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        Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Gümüşlük Mahallesi Turgutreis-Gümüşlük istikametinde meydana geldi. Tuncay T. (56) yönetimindeki hafif ticari araç, yolda yürüyen Hasan Tabak'a arkadan çarptı.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Çarpmanın şiddetiyle Tabak kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tabak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Tabak'ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        KAZA ANI KAMERADA

        DHA'nın haberine göre; sürücü Tuncay T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

        6 AYLIKKEN ANNESİNİ KAYBETMİŞ, 9 YAŞINDA KAZA SONUCU ENGELLİ KALMIŞ

        Kazada yaşamını yitiren Hasan Tabak'ın henüz 6 aylıkken annesini kaybettiği, 9 yaşındayken de kamyonetin çarpması sonucu yüzde 70 engelli kaldığı öğrenildi. Tabak'ın Bodrum Sağlık ve Engelliler Vakfı öğrencisi olduğu, burada seramik yaptığı belirtildi.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        "NE DİYORDU NEYZEN TEVFİK, 'ÖLECEĞİZ BİR GÜN GÖMECEKLER, BİRKAÇ GÜN ÖVECEKLER"

        Hasan Tabak'ın, 22 saat önce de sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım ortaya çıktı. Tabak’ın paylaşımında, "Okulu bitir, ışıltılı hayaller kur, çalış, kazan, biriktir, yaşlan ve birikiminin birçoğunu yiyemeden öl. Ne diyordu Neyzen Tevfik, 'öleceğiz bir gün gömecekler, birkaç gün övecekler." ifadeleri yer aldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Muğla
        #BODRUM
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