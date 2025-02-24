Bodrum'da trafik kazasında engelli kalan kişi, başka bir kazada öldü

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Gümüşlük Mahallesi Turgutreis-Gümüşlük istikametinde meydana geldi. Tuncay T. (56) yönetimindeki hafif ticari araç, yolda yürüyen Hasan Tabak'a arkadan çarptı.

Fotoğraf: DHA

Çarpmanın şiddetiyle Tabak kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tabak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Tabak'ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

KAZA ANI KAMERADA

DHA'nın haberine göre; sürücü Tuncay T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

6 AYLIKKEN ANNESİNİ KAYBETMİŞ, 9 YAŞINDA KAZA SONUCU ENGELLİ KALMIŞ

Kazada yaşamını yitiren Hasan Tabak'ın henüz 6 aylıkken annesini kaybettiği, 9 yaşındayken de kamyonetin çarpması sonucu yüzde 70 engelli kaldığı öğrenildi. Tabak'ın Bodrum Sağlık ve Engelliler Vakfı öğrencisi olduğu, burada seramik yaptığı belirtildi.

Fotoğraf: DHA

"NE DİYORDU NEYZEN TEVFİK, 'ÖLECEĞİZ BİR GÜN GÖMECEKLER, BİRKAÇ GÜN ÖVECEKLER"

Hasan Tabak'ın, 22 saat önce de sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım ortaya çıktı. Tabak’ın paylaşımında, "Okulu bitir, ışıltılı hayaller kur, çalış, kazan, biriktir, yaşlan ve birikiminin birçoğunu yiyemeden öl. Ne diyordu Neyzen Tevfik, 'öleceğiz bir gün gömecekler, birkaç gün övecekler." ifadeleri yer aldı.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.