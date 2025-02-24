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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberler: Telefonla konuşan genç kadın 8. kattan düştü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Telefonla konuşan genç kadın 8. kattan düştü!

        Bursa'da, 22 yaşındaki Seher Temel, 8 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonunda telefonla konuştuğu sırada, iddiaya göre dengesini kaybedip düştü. Olay yerinde can veren genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 08:52 Güncelleme: 24.02.2025 - 08:52
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        Telefonla konuşan genç kadın 8. kattan düştü!
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        Bursa'da kan donduran olay, dün sabah saat 09.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Dikçeşme Sokak’ta meydana geldi.

        "TELEFONLA KONUŞUYORDU"

        DHA'daki habere göre 8 katlı binanın en üst katındaki dairede yaşayan Seher Temel (22), iddiaya göre balkonda telefonla konuştuğu sırada, iddiaya göre dengesini kaybedip düştü.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Temel’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Seher Temel'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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