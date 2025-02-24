Telefonla konuşan genç kadın 8. kattan düştü!
Bursa'da, 22 yaşındaki Seher Temel, 8 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonunda telefonla konuştuğu sırada, iddiaya göre dengesini kaybedip düştü. Olay yerinde can veren genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Bursa'da kan donduran olay, dün sabah saat 09.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Dikçeşme Sokak’ta meydana geldi.
"TELEFONLA KONUŞUYORDU"
DHA'daki habere göre 8 katlı binanın en üst katındaki dairede yaşayan Seher Temel (22), iddiaya göre balkonda telefonla konuştuğu sırada, iddiaya göre dengesini kaybedip düştü.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Temel’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Seher Temel'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.