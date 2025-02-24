Almanya seçimlerinde AfD ikinci sıraya yerleşti: Alice Weidel hakkında neler biliniyor?

Almanya'da son yılların en kritik seçimlerinden biri olarak değerlendirilen seçimi Hristiyan Demokrat CDU/CSU önde bitirdi. İkinci sırada yerleşen ise aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi oldu. AfD, 2021 yılında gerçekleşen bir önceki seçime kıyasla oylarını ikiye katladı. Ülke genelinde dün gerçekleşen seçimde AfD yüzde 20,8 oy oranına ulaştı, bu oran bir önceki seçimde yüzde 10,4 idi.

AfD lideri 46 yaşındaki Alice Weidel, Almanya'da aşırı sağcı hareketin en tepesindeki kadın ve "aşırı sağ popülizmin yüzü" olarak görülüyor. Peki Weidel hakkında neler biliniyor?

PARTİSİNİN İLK BAŞKAN ADAYI

AfD kurulduktan 8 ay sonra Ekim 2013'te partiye üye olan Weidel, 2017'de ilk kez federal milletvekili oldu. Weidel 2017'den beri AfD Meclis Grubu eş başkanlığını, 2022'den bu yana da Tino Chrupalla ile partinin eş başkanlığını yürütüyor.

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Partisinin ilk başbakan adayı olan Weidel, Bayreuth Üniversitesi’nde ekonomi ve işletme eğitimi gördü, çeşitli büyük şirketler için çalıştı, doktorasını da Çin emeklilik sisteminin geleceği üzerinde yazdı, altı yıl Çin'de yaşadı.

AfD'nin "güçlü kadını" olarak da nitelendirilen Weidel, Almanya'da aşırı sağın en üstündeki isim olarak görülüyor ve özellikle göçmen karşıtı söylemiyle dikkat çekiyor. Dortmund ve Hanover'in ortasında, yaklaşık 100 bin nüfuslu kasaba olan Gutersloh'da doğan Weidel, göçmenler tarafından defalarca hakarete ve kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.

Sert ve radikal açıklamalarından pişmanlık duymayan Weidel, kendini "liberal muhafazakar" olarak tanımlıyor.

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ÖZEL HAYATI DA DİKKAT ÇEKİYOR

Weidel, Sri Lankalı film yapımcısı Sarah Bossard ile eşcinsel ilişki yaşıyor ve ülkenin tam zamanlı bir sakini bile değil. Hem Almanya'da hem İsviçre'de evi bulunan Weidel, iki oğlu ve partneriyle İsviçre'de zaman geçiriyor.

AfD, eşcinsel evliliklere ve eşcinsel çiftler için evlat edinme haklarına karşı çıkmak da dahil olmak üzere muhafazakar görüşleriyle bilinmesine rağmen Weidel ve Bossard'ın iki çocuk evlat edindiği biliniyor. Eşcinsel bir ebeveyn olan Weidel, ailenin tanımını özellikle anne, baba ve çocuklar olarak görüyor ve eşcinsel evliliğin yasallaştırılmasının önemsiz olduğunu söylüyor.