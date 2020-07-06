7 Numara dizisinin oyuncuları kimler? Yedi Numara nerede çekildi? soruları dizi ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. TRT nostalji kuşağında tekrar bölümleriyle ekranlara gelen dizi, herkesin dikkatini çekiyor. 7 Numara dizisi ile ilgili detaylar haberimizde.

7 NUMARA OYUNCULARI KİMLER?

Zeliha Ballıoğlu: Şebnem Sönmez canlandırmaktadır. Zeliha tipik bir ev hanımıdır lakin çocuklarının olmayışıyla annelik duygusunu "Koç"larında ve "Piliç"lerinde bulur. Evhamlı halleriyle Vahit'i sinir eder.

Vahit Ballıoğlu: (Engin Alkan) ise dizide bakkal olarak başlar sonraları farklı işler bulur, yeğenleri onu delirttiğinde terlikler havada uçuşur. Zeliha ile Vahit çocukları olmamasına rağmen birbirine delice aşıktır. Ek geçimlerini evden sağlarlar.

Armağan Erdem: (Tuba Erdem) Bursa'lıdır. Evde en mantıklı düşüneni ve pratiğe uygulayanıdır.

Rüya Uslu: (Nuray Uslu) İzmirlidir. Birçok şeyden korkar ve ağlamaya başlar. Hemen bunalıma girebilir.

Ayten Mutlugil: (Ayça Mutlugil) Ankaralıdır. Sevgilileri birden çoktur. Bakıma ve güzelliğe önem verir.

Cansu Güney: (Gülden Güney) Antalyalıdır. Evin şakacısıdır. Dizinin başlarında Mustafa (Ahmet Saraçoğlu) diye birisine aşıktır.

Satılmış Ballıoğlu: (Ruhi Sarı) "akarı yok, kokarı yok. Temiz iş." felsefesinin sahibidir. Dizide yaklaşık 10 bölüm oynadıktan sonra senaryo gereği Hollanda'ya işçi olarak gider.

Sabit Ballıoğlu': (Olgun Şimşek),aktörlük peşinde koşmuştur ve İstanbul'a gelmiştir.

Recep Ballıoğlu: (Volkan Girgin) üniversite için İstanbul'a gelmiştir. Recep, "müsrifliğin lüzumu yok." en çok kullandığı repliğidir.

Haydar Ballıoğlu (Okan Selvi),bir matematik dehasıdır. Klasik repliği "Herhalde galiba sanırsam."dır.

Meryem (Sedef Pehlivanoğlu),diziye Satılmış'a görücü olarak girer. Saf ve unutkandır. Kimsenin ismini hatırlayamaz. Daha sonraları Vahit'in açtığı mantıcıda çalışmaya başlar. Recep ile sözlenirler. Dizinin ilk onüçü ve sonrasındaki şive değişikliği göze batmıştır.

Asiye (Özlem Türkad),diziye Satılmış'ın söz verip kaçtığı dul kadın olarak girer. Karadenizlidir. 11. Bölümde eve Satılmış'ı beklemek için gelir. Daha sonraları Zeliha'nın ablasının oğlu Berat ile evlenir.

Berat Çolağangiller (Aşkın Şenol),Zeliha'nın ablasının oğludur, ve Vahit'in mantı solanunda çalışır. Asiye ile evlenmiştir. Annesinin, ilk 7 numaranın kamulaştırılması üzerine yeni ev alması için Vahit'e borç vermesine karşılık Zeliha teyzesince bakılma sözü almış ve eve yerleşmiştir. İlk bölümlerde cimri ve üçkağıtçı biri olarak hiç sevilmezken, yıldırım düşmesi sonucu girdiği komadan tövbekar olarak uyanmıştır.

Yusuf Güdük (Çağlar Çorumlu) diziye sonradan girmiştir, Cansunun belalısı olarak karşısına çıkar.

YEDİ NUMARA NEREDE ÇEKİLDİ?

Yedi Numara, 2000-2003 yılları arasında TRT'de yayınlanmış komedi türünde televizyon dizisidir. Fora Film tarafından yapılmıştır. Dizinin ilk 13 bölüm Kandilli'de, sonraki bölümler ise Arnavutköy, Beşiktaş'ta çekilmiştir.

7 NUMARA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Üniversite eğitimi almak için çeşitli yörelerden gelmiş 4 şehirli kız ve 2 taşralı erkek öğrencinin ve bunların peşine takılan 1 taşralı işsizin, sosyal ve kültürel yönden farklılıklarına değinilmiş, bununla birlikte birbiriyle olan ilişkilerinde yaşadıkları güçlükler ekrana yansıtılmıştır.