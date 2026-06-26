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        Haberler Gündem Eğitim 7 üniversite bitiren emekli asker 9.'su için sınava girdi - Haberler

        7 üniversite bitiren emekli asker 9.'su için sınava girdi

        Emekli Jandarma Astsubay Şükrü Sezen, 7 üniversite bitirdi ve halen devam ettiği 8'inci üniversite eğitimine birisini daha eklemek için yeniden sınava girdi. Sezen, yeni eğitim öğretim döneminde iki bölümde birden eğitimine devam etmeyi hedefliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 10:31 Güncelleme:
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        7 üniversite bitiren emekli asker 9.'su için sınava girdi

        Denizli’de hayat boyu öğrenmenin güzel bir örneği olan emekli asker, halen devam ettiği 8’inci üniversite eğitimine birisini daha eklemek için yeniden sınava girdi.

        Okuma aşkı ve kendini sürekli geliştirme azmiyle gençlere örnek olan Emekli Jandarma Astsubay ve Denizli Burdurlular Derneği Başkanı Şükrü Sezen, eğitim, çalışma hayatı ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini bir arada başarıyla sürdürüyor.

        9. ÜNİVERSİTE İÇİN YKS'DE TER DÖKTÜ

        Hayat boyu öğrenmenin yaşının olmadığına ispatı olan Şükrü Sezen, 7. üniversite diplomasına, Pamukkale Üniversitesi Coğrafya Bölümünü geçtiğimiz yıl başarıyla tamamlayarak sahip oldu. Halen 8. üniversitesi olarak Yerel Yönetimler Bölümünde eğitimine devam etmekte olan Sezen, bilgiye ve öğrenmeye olan bağlılığının bir göstergesi olarak 9. üniversite eğitimini almak amacıyla genç adaylarla birlikte Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) ter döktü.

        Başarılı bir sınav geçiren emekli asker Şükrü Sezen, yeni eğitim öğretim döneminde iki bölümde birden eğitimine devam etmeyi hedefliyor.

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