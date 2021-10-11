Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalar merak konusu oldu. 2021 yılı içinde engelli öğretmen ataması yapılacağının müjdesini veren Recep Tayyip Erdoğan'ın engelli öğretmen ataması açıklaması araştırılıyor.

750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını bu vesile ile duyurmak istiyorum. Sağlık tedbirlerine riayet etmeyi bir süre daha sürdürmek istiyoruz. Vatandaşlarımızı aşılarını bir an önce olmaya veya tamamlamaya davet ediyoruz. Üniversite öğrencilerimizden yüksek öğretim kurumlarındaki sosyal alanlarda ve toplu taşımada tedbirlere azami dikkat etmelerini diliyoruz. Dünya bu virüsten temizlenmeden iş bitti diyemeyiz.

750 ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi ancak engelli öğretmen ataması ile ilgili başvuru tarihleri, başvuru şartları ve başvuru kılavuzu MEB tarafından açıklanacak. Engelli öğretmen ataması için başvuruda bulunmak isteyen adaylar kadro ve branş dağılımını ve başvuru tarihlerini MEB tarafından yapılan açıklama ile öğrenebilecek. MEB'den henüz bir açıklama gelmedi ancak önümüzdeki günlerde ilanın yayınlanması bekleniyor.